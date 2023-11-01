الأحد.. عرض آخر حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" على شبكة قنوات on

تعرض شبكة قنوات ON الأحد المقبل آخر حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، والتي تحمل اسم "روحي فيك"، والتي تقوم ببطولتها الفنانة عائشة بن أحمد.

وتعتبر حكاية "روحي فيك" هي الحكاية الرابعة من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حكاياته على شاشة قنوات ON نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وتصدرت حكايات "الفريدو، وما تيجي نشوف، وعيشها بفرحة" قائمة الأعلى مشاهدة والأكثر بحثًا أثناء عرضها.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة للمسلسل البوستر والبرومو الدعائي للعمل خلال ساعات استعدادًا لعرض الحكاية.

أبطال حكاية روحي فيك

حكاية «روحى فيك» يشارك في بطولتها عدد كبير من نجوم الفن، وأبرزهم: الفنانة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلانى، فراس سعيد، محمد عبدالعظيم، ريم رءوف وآخرون، والعمل سيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردنى محمد لطفى.

موعد عرض حكاية «روحي فيك»



ومن المقرر أن تبدأ شبكة قنوات ON في عرض أولى حلقات حكاية «روحي فيك» من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب يوم الأحد المقبل 5 نوفمبر الجاري.

ويعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

وتُذاع حكاية روحي فيك لعائشة بن أحمد على شاشة قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما تعرض على ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء.

مسلسل «55 مشكلة حب»



يتناول مسلسل «55 مشكلة حب» مجموعة من الحكايات عن مشكلات الحب بشكل عصرى، ويقدم الجزء الأول من المسلسل ٣ مشكلات، على أن يُجرى عرض كل مشكلة في ١٠ حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم، ويتولى السيناريست عمرو محمود ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، بينما يتولى الإشراف العام على الإخراج عصام نصار.