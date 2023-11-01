الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وليد فواز عن دوره في "صوت وصورة": سعيد جدًا برد فعل الناس

الفنان وليد فواز
الفنان وليد فواز

أعرب الفنان وليد فواز، عن نجاح شخصيته "عبدالغني"  التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل “صوت وصورة” وهو زوج الشخصية الرئيسية بالمسلسل "رضوى" التي تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع، متابعًا: "سعيد جدًا برد فعل الناس، ومقدر كرههم الشديد للشخصية وهذا دليل على نجاحها".

 

وتابع فواز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "ردود الفعل التي تأتي لي بشكل يومي عظيمة، وتشعرني بسعادة كبيرة جدًا، خاصًة أن دوري أمام صاحبة الموهبة الكبيرة جدًا الفنانة حنان مطاوع، التي أشعر بسعادة كبيرة بالتعاون معها، وأتمنى تكرار التعاون مرة أخرى".

 

وأضاف: "أن العمل به جميع العوامل التي جعلته ينجح وأهمها شركة الإنتاج والمخرج محمد عبد التواب والمؤلف محمد سليمان عبد المالك الذي تميز بنصوصه الدرامية، بالإضافة إلى أن المسلسل يناقش الكثير من القضايا الهامة، من بينها التحرش، بجانب إدخال الجزء الخاص بالقضايا الإلكترونية من بينها الذكاء الاصطناعي التي تهم الجمهور في الشارع المصري".

مسلسل صوت وصورة

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر DMC

يتابع أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع الملايين من محبي الدراما المصرية في مختلف دول العالم عبر شاشة مجموعة قنوات DMC ومنصة Watch It الرقمية في توقيتات مختلفة توافق مواعيد كافة فئات المجتمع من العاملين وربات البيوت وطلاب المدارس.

 

تعرض عبر شاشة dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء والساعة 2 فجرا والساعة 3 عصر اليوم التالي فيما تعرض عبر شاشة dmc Drama الساعة 11 مساء والساعة 5 فجرا والساعة  5 عصر اليوم التالي وتعرض عبر Watch It  من السبت إلى الثلاثاء.

 

أبطال مسلسل صوت وصورة

بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

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