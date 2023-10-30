مروة عيد: توقعت ردود الأفعال على "صوت وصورة".. وأحلم بتقديم أدوار كوميدية

أعربت الفنانة مروة عيد، عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التي تتلقاها على دورها فى مسلسل "صوت وصورة" أمام النجمة حنان مطاوع، مؤكدة أنها تواصل تصوير المشاهد المتبقية من أحداث المسلسل خلال الأيام الحالية بقيادة المخرج محمد عبد التواب "توبة" الذى تشعر بالفخر بالتعاون معه خاصة أنه يخلق روح الأسرة المتعاونة مع فريق العمل بأكمله خلال كواليس التصوير.

مروة عيد: توقعت نجاح صوت وصورة وأعشق الأعمال التى تتناول قضايا شائكة

وأضافت "مروة" فى تصريحات خاصة، أنها تعشق الأعمال الدرامية التى تحتوي على رسالة واضحة وتناقش قضايا اجتماعية وإنسانية هادفة، وهو ما وجدته بالفعل فور قراءة السيناريو، مشيدة بالحبكة الدرامية التى كتبها المؤلف الدكتور محمد سليمان عبد المالك بحرفية شديدة، مؤكدة أنها توقعت ردود الأفعال ونجاح العمل قبل عرضه على الشاشة.

أحلم بتقديم أدوار كوميدية وشخصيات مركبة

وفى سياق متصل، أشارت مروة إلى أنها تحلم بتقديم أدوار كوميدية وشخصيات مركبة خلال مشوارها الفنى، خاصة أنها تبحث دائما عن التطوير والتجديد وتريد تقديم شخصيات وأعمال مختلفة على مدار مشوارها.

أحداث مسلسل صوت وصورة

تشهد أحداث مسلسل صوت وصورة، منذ انطلاق أولى الحلقات حالة من التشويق والإثارة، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية أبرزها الذكاء الاصطناعي، والتحرش، والسوشيال ميديا، إضافة إلى المشكلات الأسرية والعلاقات الإنسانية ورصدها بصورة واقعية من خلال 30 حلقة.

صناع وأبطال مسلسل صوت وصورة

"صوت وصورة" ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية، ويضم 30 حلقة وهو بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".