مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة وملخص أحداث الحلقة الـ 12

يتسأل الملايين من عشاق الدراما في مختلف محافظات الجمهورية عن مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع ومجموعة مميزة من نجوم الفن والذي يعرض عبر شاشة قناة dmc وقناة dmc drama ومنصة watch it ويناقش مجموعة من القضايا التي تهم المجتمع المصري حيث تتصاعد الأحداث في إطار درامي متناسق.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

يتصدر مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد صوت وصورة كافة محركات البحث خاصة عقب قتل الدكتور عصام ورغبة الجميع في معرفة من القاتل؟.. ويمكن معرفة مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان حيث يعرض عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة 8 مساءا ويعاد الساعة 2 صباحا للمرة الأولى والساعة 3 عصرا للمرة الثانية وذلك من السبت إلى الأربعاء.

ويمكن متابعة أحداث المسلسل عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة 11 مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة 8 صباحا وللمرة الثانية الساعة 5 مساءا ويعرض عبر منصة watch it من يوم السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

ملخص الحلقة الـ 12 من مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة 12 من مسلسل صوت وصورة القبض على عبد الغني زوج رضوى (وليد فواز) بتهمة قتل الدكتور عصام الصياح (مراد مكرم) وتم ضبط أداءة الجريمة في غرفة التحاليل بالمعمل الذي يعمل فيه وذلك عقب ورود مكالمة من شخص مجهول يتهمه بذلك.

و بمواجهته عبد الغني أثناء التحقيقات عن السلاح الملطخ بالدماء (أداة الجريمة) المضبوط في غرفة التحاليل بالمعمل الذي يعمل فيه أنكر معرفته به فيما أصبحت رضوى وجه إعلاني لعدد من الشركات المعروفة ونالت العديد من العروض عبر السوشيال ميديا عقب إثارتها للجدل منذ واقعة التحرش.

أحداث مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة حول رضوى السيدة المتزوجة من عبد الغني والذي يتعرضات لأزمة مالية تلجأ فيها إلى العمل في عيادة طبيب أسنان مشهور يحاول التحرش بها وتقوم بإبلاغ الشرطة ولكنه يخرج براءة لضعف الأدلة لعدم وجود كاميرا مراقبة في غرفة الكشف ضمانا لسرية المرضى فيقتل الطبيب وتتهم رضوى بقتله.

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