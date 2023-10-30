الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة وملخص أحداث الحلقة الـ 12

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

يتسأل الملايين من عشاق الدراما في مختلف محافظات الجمهورية عن مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع ومجموعة مميزة من نجوم الفن والذي يعرض عبر شاشة قناة dmc وقناة dmc drama ومنصة watch it ويناقش مجموعة من القضايا التي تهم المجتمع المصري حيث تتصاعد الأحداث في إطار درامي متناسق.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

يتصدر مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد صوت وصورة كافة محركات البحث خاصة عقب قتل الدكتور عصام ورغبة الجميع في معرفة من القاتل؟.. ويمكن معرفة مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان حيث يعرض عبر شاشة قناة dmc  في تمام الساعة 8 مساءا ويعاد الساعة 2 صباحا للمرة الأولى والساعة 3 عصرا للمرة الثانية وذلك من السبت إلى الأربعاء.

ويمكن متابعة أحداث المسلسل عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة 11 مساءا ويعاد للمرة الأولى الساعة 8 صباحا وللمرة الثانية الساعة 5 مساءا ويعرض عبر منصة watch it من يوم السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان يتعاقد على مسلسل "المعلم"

الحلقة الثامنة| مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب

ملخص الحلقة الـ 12 من مسلسل صوت وصورة 

شهدت الحلقة 12 من مسلسل صوت وصورة القبض على عبد الغني زوج رضوى (وليد فواز) بتهمة قتل الدكتور عصام الصياح (مراد مكرم) وتم ضبط أداءة الجريمة في غرفة التحاليل بالمعمل الذي يعمل فيه وذلك عقب ورود مكالمة من شخص مجهول يتهمه بذلك.

و بمواجهته عبد الغني أثناء التحقيقات عن السلاح الملطخ بالدماء (أداة الجريمة) المضبوط في غرفة التحاليل بالمعمل الذي يعمل فيه أنكر معرفته به فيما أصبحت رضوى وجه إعلاني لعدد من الشركات المعروفة ونالت العديد من العروض عبر السوشيال ميديا عقب إثارتها للجدل منذ واقعة التحرش.

تامر حسين: تتر مسلسل "صوت وصورة" لايق على الأحداث الجارية

الحلقة الثامنة| مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب

أحداث مسلسل صوت وصورة 

تدور أحداث مسلسل صوت وصورة حول رضوى السيدة المتزوجة من عبد الغني والذي يتعرضات لأزمة مالية تلجأ فيها إلى العمل في عيادة طبيب أسنان مشهور يحاول التحرش بها وتقوم بإبلاغ الشرطة ولكنه يخرج براءة لضعف الأدلة لعدم وجود كاميرا مراقبة في غرفة الكشف ضمانا لسرية المرضى فيقتل الطبيب وتتهم رضوى بقتله.

اقرأ أيضا 

أبطال مسلسل صوت وصورة 

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عرض مسلسل صوت وصورة مسلسل صوت وصورة صوت وصورة الفنانة حنان مطاع مسلسل

مواد متعلقة

بوابة الوظائف الحكومية 2023.. الرابط وشروط التقديم فيها

استعلام حجز سيارات المعاقين.. شروط الحصول عليها والأوراق المطلوبة

أسعار السمك اليوم للمستهلك 29 - 10 - 2023 في الأسواق المصرية

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 في الصاغة المصرية

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي وصن داونز في السوبر الإفريقي

أسماء بنات جديدة 2024.. أسماء الأولاد من القرآن والسنة

عتبات البهجة والحشاشين.. خريطة مسلسلات رمضان 2024 

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

تأجيل محاكمة عامل متهم بـ"التحرش" بسيدة أجنبية فى النزهة لـ2 نوفمبر

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

إسرائيل تنفجر من الداخل.. حرب بين نتنياهو وأجهزة الأمن والاستخبارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

دعم الصناعة في زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

محمود خليل

جبروت امرأة

رشا عبدالمنعم

مع أم كلثوم ذلك أفضل كثيرًا

وائل لطفي

جلد الذات العربية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة

شكرى ووزيرا خارجية الأردن والسعودية يبحثان تطورات التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى غزة