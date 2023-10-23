الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جدول مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر شاشة DMC وwatch it

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة من أكثر التساؤلات التي يطرحها الملايين من عشاق الدراما المصرية من كافة الدول العربية والذي حقق نسب مشاهدة عالية منذ عرض الحلقات الأولى من المسلسل مع تصاعد الأحداث التدريجي خاصة وأنه يناقش العديد من القضايا والمشاكل التي تخضع لها المرأة في المجتمعات الشرقية.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عبر DMC 

يعرض الدستور من خلال التقرير التالي مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع والذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة مجموعة قنوات DMC وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء فيما يعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحا وللمرة الثانية الساعة 3 عصرا، وذلك من يوم السبت إلى الأربعاء.

ويعرض عبر شاشة DMC Derama في تمام الساعة الحادية عشر مساءا و تعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحا وللمرة الثانية الساعة الخامسة عصرا يناقش المسلسل قضية التحرش التي يتعرض لها العديد من السيدات في المجتمعات الشرقية وكيفية التعامل معها ومساوئ السوشيال ميديا في حياتنا اليومية.

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توقيت إذاعة مسلسل حنان مطاوع صوت وصورة عبر watch it

فيما يذاع مسلسل الفنانة حنان مطاوع صوت وصورة عبر منصة watch it الرقمية بشكل حصري من يوم السب إلى الثلاثاء من كل أسبوع حيث يحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية لرغبة قطاع عريض من المواطنين في متابعة الأحداث عقب تصاعدها خلال الحلقات السابقة.

يدور المسلسل حول رضوى السيدة المتزوجة التي تعمل ممرضة في عيادة طبيب أسنان وتتعرض إلى التحرش من الطبيب وتقرر البلاغ عن ما حدث لها ولكن يفلت الطبيب بسبب ضعف الأدلة فيقود ضدها حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنتهي بقتل الطبيب واتهامها لعدم وجود عداوة له مع غيرها.

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أبطال مسلسل حنان مطاوع صوت وصورة 

مسلسل صوت وصورة تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما استديوز للإنتاج الفني للمنتج تامر مرتضى برعايو شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بطولة حنان مطاوع ونجلاء بدر ومراد مكرم ووليد فواز وناردين فرج وعمرة وهبة وولاء الشريف وصدقي صخر وهاجر عفيفي وأحمد ماجد وإيمان الشريف ورامي الطلمباوي.

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تفاصيل أحداث مسلسل صوت وصورة 

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