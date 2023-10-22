الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح"

شيري عادل
شيري عادل

تواصل النجمة شيري عادل وأبطال مسلسل “الوصفة السحرية لزواج ناجح” تصوير أحداث العمل الذي انطلق تصويره الأسبوع الماضي في ديكور الشركة ولمدة أسبوع كامل على أن ينتقل أبطال العمل لديكور آخر مطلع الأسبوع المقبل. 

ويواصل المخرج خيري سالم ترشيح باقي أبطال العمل بالتزامن مع التصوير حيث من المنتظر عرض حلقات العمل عبر احد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مطلع شهر ديسمبر المقبل. 

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل “الوصفة السحرية” 

مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" يضم كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية وهل يمكن تجنبها إذا عرفت الوصفة السحرية؟.

وعلمت الدستور، أن العمل يناقش المشاكل الزوجية بأسلوب عصرى  من خلال إحدى الشركات التي تقدم استشارات زوجية ويجسد إسلام جمال دور لايف كوتش ضمن أحداث المسلسل  

مسلسل “الوصفة السحرية لزواج ناجح" من المقرر أن يُعرض ضمن منافسات موسم شتاء 2023 عبر احد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

مسلسل الوصفة السحرية (لزواج ناجح) إخراج خيري سالم وإنتاج conquer production  بيتر ميمي ومدير التصوير محمد سمير ومنتج فني عامر عبد العاطي وفؤاد صالح ورامي نبيل وستايلست إيناس عبد الله. 

ويشهد موسم الاوف سيزون عرض أكثر من عمل درامي حيث أن ل الموسم بعرض حكايات مسلسل 55 مشكلة حب الذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حكاياته على شاشة قنوات ON نهاية شهر سبتمبر الماضي ويعرض حاليا مسلسل صوت وصورة للنجمة حنان مطاوع كما يعرض مسلسل ورق التوت لشريف سلامة وتشهد الفترة المقبلة منافسة شرسة بين عدد من الأعمال الدرامية الجديدة والمتميزة ضمن منافسات موسم شتاء 2023 ومنها مسلسل زينهم للنجم أحمد داود ومسلسل العودة للنجم شريف سلامة ومسلسل وبقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف ويعد مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح أحدث المنضمين لقائمة مسلسلات دراما شتاء 2023 والمعروف بمسلسلات الاوف سيزون. 

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