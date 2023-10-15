"الوصفة السحرية".. أحدث أعمال إسلام جمال التلفزيونية

أعلن الفنان إسلام جمال عن انطلاق أولى أيام تصوير مسلسل “الوصفة السحرية لزواج ناجح” وهي أحدث أعماله التلفزيونية بعد نجاحه في حكاية ما تيجي نشوف المأخوذ من رواية 55 مشكلة حب.

مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح، إخراج خيري سالم، إنتاج conquer production بيتر ميمي، مدير التصوير محمد سمير، منتج فني عامر عبد العاطي فؤاد صالح - رامي نبيل ، ستايلست إيناس عبد الله، تأليف هاني سرحان.

حكاية ما تيجي نشوف

يذكر أنه يعرض حاليًا للفنان إسلام جمال حكاية ما تيجي نشوف التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ويلعب البطولة مع الفنانة هنا شيحة، وهي إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الراحل مصطفى محمود.

حكاية ما تيجي نشوف مكونة من 10 حلقات، تعرض على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.



وتضم حكاية ما تيجي نشوف كل من الفنان إسلام إبراهيم وهنا شيحة وطارق صبري، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وتتكون من 10 حلقات.

آخر أعمال إسلام جمال التلفزيونية

وكان شارك إسلام جمال في السباق الرمضاني 2022 بمسلسلين وهما العائدون بطولة الفنان أمير كرارة ومسلسل رانيا وسكينة بطولة الفنانة روبي، وحقق العملين نجاحًا كبيرًا، وضم مسلسل العائدون عدد كبير من النجوم أبرزهم، أمينة خليل، محمود عبد المغني، داليا شوقي، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم، هاني رمزي، محمد فراج، محمد ممدوح، والمسلسل كان من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.