الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

مسلسل 55 مشكلة حب.. مواعيد عرض حكاية "ما تيجى نشوف" وقنوات العرض

حكاية ما تيجى نشوف
حكاية ما تيجى نشوف

حكاية “ما تيجي نشوف” من مسلسل "55 مشكلة حب"، التي تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة في الأيام الأخيرة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، لقصته الجديدة والتي تتناول مجموعة أصدقاء يمرون بعدد من المشكلات الإنسانية والعلاقات المعقدة بين الحب والخيانة.

حكاية “ما تيجي نشوف” من مسلسل "55 مشكلة حب"

وعبر منصات التواصل الاجتماعي بين الشباب والمراهقين  تحقق حلقات حكاية «ما تيجي نشوف» التي عرضت 6 حلقات منها عبر قنوات on،  تفاعلا كبيرا، بسبب القصة الجديدة والمختلفة والأحداث التي ندور فيها والمفاجأت التي تحملها الأحداث.

يذكر أن عرض «ما تيجي نشوف»، بدأ عبر قناة أون إي يوم الأحد الماضي 8 أكتوبر، وهي الحكاية الثانية من مسلسل «55 مشكلة حب».

مواعيد عرض حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب

8 أكتوبر عرض أولى حلقات حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"

مواعيد عرض الحلقات الجديدة لـ"ما تيجي نشوف".. مسلسل 55 مشكلة حب

حكاية ما تيجي نشوف على قناة أون 

تأتي الحكاية ضمن مسلسل 55 مشكلة حب وكل حكاية عبارة عن 10 حلقات، وكانت حكاية «الفريدو» أولى حكايات العمل ولعبت بطولتها الفنانة  إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبري وعدد آخر من الفنانين، أشرف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح، وإخراج عصام نصار، وحققت ألفريدو أيضًا ناجحًا مبهرًا.

 

أبطال حكاية ما تيجي نشوف

وحكاية «ما تيجي نشوف»  من بطولة عدد كبير من النجوم الشباب ومنهم النجمة  هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبري، وأحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، والعمل من إخراج المخرج الشاب محمد الخبيري.

 

وحكاية «ما تيجي نشوف» مأخوذة عن كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأرت ميكرز للمنتج أحمد عبد العاطي.

 

مواعيد عرض مسلسل 55 مشكلة حب ما تيجي نشوف

حكاية «ما تيجي نشوف» تعرض على قناة ON وON drama من اليوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، وذلك في المواعيد التالية:

 

تعرض حكاية “ما تيجي نشوف” على قناة on في تمام الساعة 8 مساء، على أن تكون إعادة الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهرا.

مواعيد عرض حكاية ما تيجي نشوف عبر قناة أون دراما

حكاية “ما تيجي نشوف” تعرض أيضا على قناة on drama في تمام الساعة 10 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 10 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 5 عصرا.

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مواعيد عرض الحلقات الجديدة لـ"ما تيجي نشوف".. مسلسل 55 مشكلة حب

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