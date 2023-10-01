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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

8 أكتوبر عرض أولى حلقات حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"

أبطال حكاية ما تيجي
أبطال حكاية "ما تيجي نشوف"

تعرض شبكة قنوات ON يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر الجاري، أولى حلقات  حكاية "ما تيجي نشوف" من بطولة هنا شيحة وإسلام جمال. 

 

والحكاية هي الثانية من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" الذي انطلق عرضه يوم الأحد الماضي 24 سبتمبر بعرض أولى حكايات العمل "ألفريدو". 

 

وتستعد الشركة المنتجة للمسلسل لطرح البوستر الدعائي للحكاية خلال أيام بالإضافة إلى البرومو التشويقي للعمل. 

 

في سياق متصل دخل أبطال حكاية "ما تيجي نشوف" من بطولة هنا شيحة وإسلام جمال معسكرًا مغلقًا للانتهاء من تصوير الحكاية التي تعرض خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر المقبل عبر شاشتي قناة ON وON drama. 

 

والحكاية من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيرى.

 

مواعيد عرض حكاية "ما تيجي نشوف" 

حكاية "ما تيجي نشوف" مكونة من 10 حلقات ومن المقرر عرضها على الشاشة من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين. 

 

وتذاع حكاية "ما تيجي نشوف" على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

 

بينما تعرض حكاية "ما تيجي نشوف"  عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

 

حكاية ما تيجي نشوف هي ثاني حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" ويشارك في بطولتها هنا شيحة وإسلام جمال وملك قورة وأحمد جمال سعيد وعدد آخر من النجوم وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. 

 

ومسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين. 

 

يتناول العمل مشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين، مهمة الإشراف العام على الكتابة، وإشراف عام على الإخراج عصام نصار.

 

وكتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، يدور حول أهمية الكلام الذي يتحدث به الإنسان للتعبير عن مشاكله وحزنه وهمومه وسعادته، وهو ملخص من مئات رسائل الاعترافات التي تلقاها الدكتور مصطفى محمود من قرائه، والتي ضمت العديد من الرسائل المضحكة والطريفة، ومعظمها كان يدور حول مشاكل الحب وما يقع فيه الإنسان من تصرفات خاطئة خلال هذه الفترة.

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