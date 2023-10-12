تصدر أبطال وصنّاع الحكاية الثانية "ما تيجي نشوف"، بطولة الفنانة هنا شيحة، والفنان أحمد جمال سعيد، وطارق صبري، ونهي عابدين، وعدد كبير من نجوم الفن، من مسلسل 55 مشكلة حب، محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقات الجديدة منه عبر شاشات التلفزيون.

مواعيد عرض الحلقات الجديدة لـ"ما تيجي نشوف".. مسلسل 55 مشكلة حب

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير مواعيد عرض الحلقات الجديدة لـ"ما تيجي نشوف"، وأبطال الحكاية.

ويبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا، وعبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن مواعيد عرض حكاية "ما تيجي نشوف"، بطولة هنا شيحة، ونبيل عيسى وأحمد جمال سعيد، وآخرين، إخراج محمد الخبيري وإشراف عصام نصار.

مواعيد عرض حكاية ما تيجي نشوف

حكاية "ما تيجي نشوف" مكونة من 10 حلقات، ومن المقرر عرضها على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

وتذاع حكاية "ما تيجي نشوف" على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما ستعرض حكاية "ما تيجي نشوف" عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

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أبطال حكاية "ما تيجي نشوف"

يشار إلى أن حكاية ما تيجى نشوف يشارك في بطولتها هنا شيحة، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

جدير بالذكر أن الحكايات هي منفصلة من مسلسل "55 مشكلة حب"، ومأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور الراحل مصطفى محمود الذى يحمل نفس الاسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.