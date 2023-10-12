الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمانى التونسى تكشف تفاصيل قصة مسلسل "بقينا اتنين"

المؤلفة أماني التونسي
المؤلفة أماني التونسي مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوس

كشفت السيناريست أماني التونسي عن تفاصيل مسلسل "بقينا اتنين"، والذي سيكون من بطولة الفنان شريف منير، والفنانة ورانيا يوسف، وعدد آخر من النجوم.

وقالت إن "المسلسل بيتكلم عن صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، ويتسم المسلسل بالاجتماعي النفسي اللايت كوميدي، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية بالمواقف".
وانطلق تصوير مسلسل "بقينا اتنين" للفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، ومن المقرر أن يعرض الفترة المقبلة، وتعيش الفنانة رانيا يوسف حالة من الرواج الفني سواء في عالم السينما أو الدراما، وتنتظر عرض أفلام جديدة لها خلال في الفترة المقبلة في دور العرض السينمائية.

يشارك في  بطولة مسلسل "وبقينا اتنين" عدد من الفنانين منهم: شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، وسوف يتم الإعلان عنهم قريبًا، والمسلسل تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، والمسلسل كان يحمل في البداية اسم "قائمة الأماني"، ولكن تم تغييره ليصبح "وبقينا اتنين".

أحدث أعمال الفنان شريف منير دراميًا

يجدر الإشارة إلى أن الفنان شريف منير قدم في العام الماضي مسلسل "إيجار قديم"، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشاركه بطولته عدد كبير من الفنانين منهم: محمد الشرنوبي، فيدرا، إلهام وجدي، صلاح عبدالله، هشام إسماعيل، بسمة داود، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، والمسلسل تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبوذكري.

كما قدم أيضًا في عام 2021 مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى وإنتاج مها سليم، وشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم: لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسي، وآخرون.

المؤلفة أماني التونسي مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوس
المؤلفة أماني التونسي مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوس
المؤلفة أماني التونسي مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوس
المؤلفة أماني التونسي مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوس
المؤلفة أماني التونسي مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوس
المؤلفة أماني التونسي مع الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوس
IMG-20231012-WA0017
IMG-20231012-WA0017
رانيا يوسف شريف منير أماني التونسي بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين

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