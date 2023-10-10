الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ينطلق السبت.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "ورق التوت" والعرض عبر cbc وWATCH IT

ورق التوت
ورق التوت

تستعد قناة CBC الفضائية لعرض مسلسل جديد بعنوان “ورق التوت” والذي يخوض بطولته الفنان شريف سلامة وعدد من الفنانين الشباب.

 

وكشفت الشركة المنتجة لمسلسل “ورق التوت” عن البوستر الرسمي للمسلسل والذي ظهر عليه جميع أبطال العمل.

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يعرض المسلسل حصريا لأول مرة على قناة cbc بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر الجاري وذلك في أيام من السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء عبر قناة cbc العامة، فيما يعرض المسلسل عبر قناة cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

كما تعرض حلقات مسلسل “ورق التوت” عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرض الحلقات عبر قناتي CBC وcbc دراما.

تردد قناة CBC وCBC DRAMA

  • القمر الصناعى:النايل سات.
  • التردد: 11785.
  • الاستقطاب: رأسي  V.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ قناة سي بي سي: 5/6.
  • الجودة: HD.

أبطال وصناع مسلسل ورق التوت

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.

قصة وأحداث مسلسل ورق التوت

تدور الأحداث في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

cbc ورق التوت مسلسل ورق التوت تردد قناة CBC CBC DRAMA

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