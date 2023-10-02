مواعيد عرض حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب

ينتظر الكثير من روّاد السوشيال ميديا والجمهور عرض الحكاية الثانية التي حملت اسم "ما تيجي نشوف"، من مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفي محمود، بعد النجاح الكبير الذي حققته حكاية "الفريدو"، بطولة الفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي، والفنان أمير شاهين، والفنانة ندا موسي، والفنان عابد عناني، وإخراج عصام نصار.

أبطال عمل حكاية "ألفريدو"

وتمكن أبطال عمل حكاية "ألفريدو"، من تحقيق نجاح كبير بشهادة الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي الجديد، خاصةً أن الدور الذي جسدته الفنانة إلهام شاهين كان جديد ومختلف ولمس الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي و مشاهدي الحكاية.

ويبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن موعد عرض حكاية ما تيجي نشوف، والتي يرصد الدستور مواعيدها في سياق السطور التالية.

مواعيد عرض حكاية ما تيجي نشوف

تعرض شبكة قنوات ON يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر الجاري، أولى حلقات حكاية "ما تيجي نشوف"، بطولة الفنانة هنا شيحة، والفنان أحمد جمال سعيد، والفنان إسلام جمال وعدد كبير من نجوم الفن، ومن إخراج محمد الخبيري، ومن المقرر عرضها على الشاشة من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

وتستعد الشركة المنتجة للمسلسل لطرح البوستر الدعائي للحكاية خلال أيام بالإضافة إلى البرومو التشويقي للعمل، خاصًة أن الحكاية هي ضمن مسلسل 55 مشكلة حب.

ومسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

أبطال حكاية ما تيجي نشوف

الحكاية من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيرى.