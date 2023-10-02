الأربعاء.. عرض أولى حلقات مسلسل "على باب العمارة" عبر "watch it"

تبدأ منصة Watch it عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “على باب العمارة” لحاتم صلاح بعد غد الأربعاء.

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة

يعرض مسلسل على باب العمارة لحاتم صلاح عبر منصة WATCH IT بشكل أسبوعي بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وروجت منصة Watch it للمسلسل عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى عرض البرومو الرسمي للعمل عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة وحقق البرومو نسبة مشاهدة مرتفعة.

وفي إطار الحملة الترويجية للمسلسل حرصت منصة Watch it على نشر عدد من البوسترات الدعائية لنجوم العمل بشكل منفرد إضافة إلى بوستر مجمع تصدره الفنان حاتم صلاح.

مسلسل “على باب العمارة” والمقرر عرضه على منصة Watch it أحد الإنتاجات الأصلية والحصرية للمنصة بعد نجاح مسلسل “ريفو” بجزئيه الأول والثاني ومسلسل “بالطو” الذي حقق نجاحا كبيرا.

ويتصدر الفنان حاتم صلاح بطولة مسلسل "على باب العمارة" في أول بطولة مطلقة له في الدراما، وهو عمل اجتماعي لايت كوميدى مكون من 10 حلقات، ويجسد حاتم خلال الأحداث دور “بواب” يدعى عوض أبو حامد.

ويظهر خلال أحداث العمل كل من الفنان أحمد أمين والفنانة رحمة أحمد كضيفي شرف من خلال عدد من المشاهد.

أبطال مسلسل على باب العمارة



مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدى يأتى من قريته ليصبح حارس عقار وتبدأ حكايته مع سكانها.