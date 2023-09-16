"Watch it" تنشر البوستر الدعائى الأول لمسلسل "على باب العمارة"

كشفت منصة Watch it عن البوستر الدعائي الأول للمسلسل الدرامي الجديد "على باب العمارة" استعدادًا لعرضه.

واتسم البوستر الدعائي الأول لمسلسل "على باب العمارة " بالغموض والتشويق، ومن المنتظر عرض العمل خلال شهر أكتوبر المقبل.

وانتهى المخرج خيري سالم من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل، ومن المنتظر أن تطلق "watch it" البرومو الدعائي للمسلسل خلال أيام.

ويعد مسلسل "على باب العمارة" أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية.

تفاصيل مسلسل باب العمارة

يتصدر الفنان حاتم صلاح بطولة مسلسل "على باب العمارة" في أول بطولة مطلقة له في الدراما، وهو عمل اجتماعي لايت كوميدى مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة "watch it" الإلكترونية، ويجسد حاتم خلال الأحداث دور "بواب".

أبطال مسلسل على باب العمارة

مسلسل "على باب العمارة" يشارك في بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإنتاج بيتر ميمي وإخراج خيري سالم.

من جهة أخرى، أعلنت منصة "WATCH IT" عن أحدث أعمالها الفنية فيلم "طرف تالت" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويخوض بطولته مجموعة من الفنانين الشباب حيث نشرت المنصة البوستر الدعائي للفيلم استعدادًا لعرضه.

وكانت منصة Watch it قد حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال عدد من الأعمال الأصلية التي أنتجتها وقدمتها للجمهور منها مسلسلات ريفو وبالطو ومسلسل ديسكفري للأطفال وبرنامج sold Out وغيرها.

وتطل منصة "watch it" الرقمية الأكثر انتشارًا على جمهورها خلال موسم الشتاء من خلال خريطة مميزة للغاية تضم عددًا من الأعمال الأصلية والترفيهية بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.