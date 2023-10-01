الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نشاط فني..

محمد رضوان بين "الإسكندراني" و"ليه تعيشها لوحدك" وينتظر "على باب العمارة"

الفنان محمد رضوان
الفنان محمد رضوان

يعيش الفنان محمد رضوان، حالة من الانتعاش الفنية على المستوى الدرامي والسينمائي، خاصة أنه يشارك فى أكثر من عمل فني من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

فى مقدمة الأعمال الجديدة، فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، الذي أوشك رضوان، على الانتهاء من تصوير دوره بقيادة المخرج حسام الجوهري، ومشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم خالد الصاوى وشريف منير.

ويجسد "رضوان" خلال الأحداث شخصية محورية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، فيما يجسد خالد الصاوى دور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبد الغزيز، وإخراج حسام الجوهري.

فيلم "الإسكندراني"

وفى سياق متصل يواصل "رضوان" تصوير دوره فى أحداث فيلم "الإسكندراني" بطولة النجم أحمد العوضي، وقيادة المخرج خالد يوسف، وذلك داخل ديكور "حي الأنفوشي"، بمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي بدأ فيه التصوير منذ عدة أيام، لتظهر وكأنها أحد شوارع ومحلات المدينة الساحلية.

ويتم تصوير الفيلم ما بين ديكور حي الأنفوشي في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتصوير مشاهد خارجية في محافظة الإسكندرية، ومن المقرر  أن يتم طرح الفيلم بدور العرض السينمائية، خلال موسم الشتاء وتحديدًا فى إجازة منتصف العام الدراسي.

أحداث وأبطال الإسكندراني

"الإسكندراني" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقي، وهو من تأليف الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك، مونتاج عمرو عاكف.

"على باب العمارة"

وعلى الصعيد الدرامي، ينتظر الفنان محمد رضوان، عرض أحدث مسلسلاته "على باب العمارة"، المقرر انطلاق أولى حلقاته على منصة Watch it الرقمية يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 أكتوبر.

أحداث وأبطال مسلسل "على باب العمارة"

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" فى إطار لايت كوميدى، ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور بواب، وكشف البرومو الدعائي للمسلسل عن اسم الشخصية التي يلعبها وهي "عوض أبوحامد".

مسلسل على باب العمارة يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين  منهم محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

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