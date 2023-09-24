الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إسلام جمال بطل حكاية "ما تيجى نشوف" عن كتاب "55 مشكلة حب"

إسلام جمال
إسلام جمال

يخوض الفنان إسلام جمال بطولة حكاية “ما تيجي نشوف” ضمن حكايات كتاب 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود، ويتولى إخراجها المخرج محمد الخبيري.

وتعرض حكاية “ما تيجي نشوف” عقب انتهاء عرض “ألفريدو” التي تعرض حاليًا على قناة أون وهي من بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي.

24 سبتمبر.. انطلاق أولى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" على قناة ON

طرح برومو حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"

الفريدو هي الحكاية الأولى من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والذي يفتتح موسم شتاء 2023 الدرامي على قنوات الشركة المتحدة، وتعرض حكاية الفريدو من مسلسل "55 مشكلة حب" على قناة ON، وOn drama، بشكل يومي من الأحد إلى الخميس.

وتذاع حكاية الفريدو على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حكاية الفريدو عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

 

وتجسد إلهام شاهين خلال الأحداث شخصية مريضة زهايمر تقع في الحب، كما تمر خلال الأحداث بالعديد من المشاكل، منها خلافها مع صاحب البناية التي تعيش فيها، أما أحمد فهمي فيجسد شخصية تدعى فريد، درس الطب لكنه قرر أن يعمل شيفا.

يتناول العمل مشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، وإشراف عام على الإخراج عصام نصار.

 

وكتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، يدور حول أهمية الكلام الذي يتحدث به الإنسان للتعبير عن مشاكله وحزنه وهمومه وسعادته، وهو ملخص من مئات رسائل الاعترافات التي تلقاها الدكتور مصطفى محمود من قرائه، والتي ضمت العديد من الرسائل المضحكة والطريفة، ومعظمها كانت تدور حول مشاكل الحب وما يقع فيه الإنسان من تصرفات خاطئة خلال هذه الفترة.

 

ويشارك في بطولتها بجانب إلهام شاهين كل من أحمد فهمي، ندى موسى، فتوح أحمد، أمير شاهين، عابد عناني، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، من إنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي، والحكاية مكونة من 10 حلقات.

اسلام جمال 55 مشكلة حب ما تيجي نشوف

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