الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

24 سبتمبر.. انطلاق أولى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" على قناة ON

مسلسل ألفريدو
مسلسل ألفريدو

تعرض قناة ON الفضائية أولى حلقات حكاية "ألفريدو" أولى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والذي يخوض بطولته كل من النجمة إلهام شاهين والفنان أحمد فهمي بداية من يوم 24 سبتمبر الجاري.

مواعيد عرض حكاية ألفريدو

تعرض حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب عبر شاشتي قناة ON و ON drama ابتداء من الأحد 24 سبتمبر وتعرض الحكاية من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة الثانية صباحا ومرة أخرى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

كما يعرض المسلسل على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، ويتم إعادة الحلقة مرتين أيضا الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا والثانية الساعة الخامسة عصرا.

قصة وأحداث مسلسل "55 مشكلة حب" 

يتناول مسلسل "55 مشكلة حب" مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

أبطال وصناع مسلسل ألفريدو

المسلسل من إخراج عصام نصار، و تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين وشارك في التأليف وكتابة الحلقات كل من سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة لهما.

مسلسل “ألفريدو” من إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويشارك في بطولته كل من إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى،  محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

قناة on الفريدو مسلسل الفريدو إلهام شاهين أحمد فهمي

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