طرح برومو حكاية "الفريدو" من مسلسل "55 مشكلة حب"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر شاشة قناة "ON"، البرومو الدعائي والرسمي لحكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، ضمن "مسلسل 55 حكاية حب".

ومن المقرر بدء عرض الحكاية على شاشة "ON"، الأحد 24 سبتمبر الجاري.

والفريدو هي الحكاية الأولى من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي يفتتح موسم شتاء 2023 الدرامي على قنوات الشركة المتحدة.

وروج المنتج أحمد عبد العاطي لبرومو حكاية "الفريدو" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب معلقا: انتظرونا “الفريدو “ الأحد 24 سبتمبر بأذن الله على قنوات ON عن كتاب (55 مشكلة حب) للدكتور مصطفى محمود، الكاتب عمرو محمود ياسين، المخرج عصام نصار، إنتاج الشركه المتحدة، شركة آرت ميكرز”.

مواعيد عرض حكاية الفريدو

تعرض حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب عبر شاشتي قناة ON و ON drama ابتداء من الأحد 24 سبتمبر وتعرض الحكاية من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء ويتم إعادة الحلقة فى تمام الساعة الثانية صباحا ومرة أخرى فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

كما يعرض المسلسل على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، ويتم إعادة الحلقة مرتين أيضا الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا والثانية الساعة الخامسة عصرا.

أبطال وصناع مسلسل ألفريدو

حكاية الفريدو

مسلسل “ألفريدو” من إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويشارك في بطولته كل من إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

والمسلسل من إخراج عصام نصار، و تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين وشارك في التأليف وكتابة الحلقات كل من سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة لهما.

قصة وأحداث مسلسل "55 مشكلة حب"



يتناول مسلسل "55 مشكلة حب" مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.