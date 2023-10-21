السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة.. وقصة المسلسل وأبطاله

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة.. وقصة المسلسل من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ عرض أولى حلقات المسلسل والذي تصدر كافة محركات البحث خلال الأيام الأخيرة مع تصاعد الأحداث والتي تناقش قضية التحرش في المجتمعات الشرقية وكيفية تعامل أفراد المجتمع معه.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

يعرض مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد صوت وصورة عبر شاشة مجموعة قنوات dmc من يوم السبت إلى يوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءا ويعاد في تمام الساعة 2 صباحا للمرة الأولى والمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا فيما تعرض حلقات المسلسل عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة 11 مساء.

وتعاد الحلقات عبر شاشة dmc drama في تمام الساعة 8 صباح اليوم التالي للمرة الأولى وفي الساعة 5 عصرا فيما تعرض المسلسل عبر منصة watch it الرقمية بشكل حصري ويمكن متابعة أحداث المسلسل من خلاله من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

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قصة مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع 

تدور أحداث مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد صوت وصورة في إطار اجتماعي حيث يناقش قضية الإفراط في استخدام السوشيال ميديا وكيفية تأثيره على الحياة الشخصية للأفراد والمجتمع من خلال قصة سيدة متزوجة مكافحة تتسبب لها مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأزمات والمشاكل في حياتها.

تصاعدت الأحداث عقب تحرش طبيب بسيدة متزوجة بطلة المسلسل والتي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع و تداولت قصتها عبر المنصات الإلكترونية مما تسبب في أزمة للطبيب الذي قتل وتم اتهامها في قتله بسبب الخلافات التي بينهما وتم القبض عليها بالفعل وامتنعت عن الكلام أثناء التحقيقات.

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أبطال مسلسل صوت وصورة 

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة.. وقصة المسلسل وأبطاله من أكثر تساؤلات المشاهدين الراغبين في متابعة أحداثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يشارك في بطولة المسلسل الفنانة حنان مطاوع والفنان مكرم مراد والفنانة نجلاء بدر والفنان عمرو وهبة والفنان وليد فواز والفنانه ولاء الشريف المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي برعاية الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

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تفاصيل مسلسل صوت وصورة عبر dmc

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة عرض مسلسل صوت وصورة مسلسل صوت وصورة DMC DRAMA DMC منصة watch it الفنانة حنان مطاوع

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