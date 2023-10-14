مواعيد عرض أولى حلقات مسلسل صوت وصورة على dmc .. وتفاصيل الأحداث

يرغب قطاع عريض من محبي متابعة الدراما في معرفة مواعيد عرض أولى حلقات مسلسل صوت وصورة على dmc للنجمة حنان مطاوع حتى يتمكنوا من متابعة أحداثه والتي تدور في إطار اجتماعي ويناقش الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا وعصر الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ.

مواعيد عرض أولى حلقات مسلسل صوت وصورة على dmc

يستطيع الملايين من مشاهدي الدراما المصرية من كافة دول العالم ضبط إشارة بث مجموعة قنوات دي إن سي لمشاهدة مسلسل الفنانة حنان مطاوع صوت وصورة حيث يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءا عبر شاشة dmc ويمكن مشاهدة الإعادة في تمام الساعة الثانية صباحا أو الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

ويمكن متابعة أحداث المسلسل من خلال شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءا و تعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة صباحا والساعة الخامسة مساءا بالإضافة إلى عرضه عبر شاشة منصة wach it الرقمية وذلك بشكل حصري.

أحداث مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع

يمكن متابعة أحداث مسلسل الفنانة حنان مطاوع عقب معرفة مواعيد عرض أولى حلقات مسلسل صوت وصورة على dmc حيث تدور أحداثه حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال سيدة متزوجة تتورط في جريمة قتل من خلال استخدامها الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي مما يؤثر على حياتها وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ 30 حلقة.

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع قد اشتركت في الموسم الرمضاني السابق بمسلسلين أحدهما مسلسل وعود سخية والذي تدور أحداثه في 15 حلقة والثاني سره الباتع والذي يدور أحداثه في 30 حلقة كاملة عن أحداث الحملة الفرنسية.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل صورت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع ونجلاء بدر ومراد مكرم ووليد فواز وناردين فرج وعمرو وهبة وولاء الشريف وصدقي صخر وهاجر عفيفي وأحمد ماجد وإيمان الشريف وعماد صفوت ورامي الطمباري وعدد كبير من الوجوه الجديدة المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي برعاية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



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