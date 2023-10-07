14 أكتوبر.. عرض مسلسل "ورق التوت" على شاشة CBC وwatch it

تنطلق أولى حلقات مسلسل "ورق التوت " يوم 14 أكتوبر على شاشة CBC وcbc drama ومنصة watch it، من بطولة شريف سلامة وأسماء جلال وثراء جبيل وخالد أنور وسماء إبراهيم.

ويشارك في بطولة ورق توت كل من شريف سلامة، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، خالد أنور، مصطفى منصور، سمر علام، أحمد ثابت، محمد أشرف، تامر مجدى وآخرون، وهو من تأليف ورشة كتابة عبادة نجيب، وتضم: فادى سمير حنا، محمد فوزى عبد الرحيم، إسراء مقيدم، أمانى أبو العينين، سمر طاهر، ومن إخراج حسام على، وينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

تدور أحداث المسلسل في مكان واحد يجتمع فيه الأبطال، وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل منھم ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم، ونعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقية وغيرها.

وكانت آخر أعمال المخرج حسام على مسلسل "القاهرة كابول" الذي اعتمدت أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم الإعلامي ويجسده النجم فتحي عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوي، وشخصية الإرهابي والذي يجسده النجم طارق لطفي، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وشيرين.

مسلسل "القاهرة كابول" يرصد المؤامرات التي تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تأليف عبد الرحيم كمال، وتدور أحداث المسلسل حول 3 شخصيات رئيسية هي: الإعلامي الذي يجسده فتحي عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني الذي يجسده خالد الصاوي، والإرهابي الذي يجسده النجم طارق لطفي، وتم تصويره في عدة دول نظرًا لأنه يناقش قضية التطرف والإرهاب في الشرق الأوسط.