الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مراد مكرم: "صوت وصورة" يوجه العديد من الرسائل المجتمعية

مراد مكرم
مراد مكرم

قال الفنان مراد مكرم، إن شخصيته في مسلسل "صوت وصورة" محملة بالرسائل المجتمعية.

وأعرب "مراد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن سعادته بالتعاون للمرة الثانية مع الفنانة حنان مطاوع، بعد مشاركتهما في بطولة مسلسل "هابي هالويين".

وعن أبعاد شخصيته، قال مراد مكرم إن الشخصية التي يجسدها خلال العمل ليس لها أي علاقة بقضية "الذكاء الاصطناعي" الذي يناقشه العمل فيما بعد، مؤكدًا أن باقي الشخصيات تستخدم الذكاء الاصطناعي ضده فيما بعد، لافتًا أن يجسد دور رجل ناجح جدًا وشاطر ومشهور جدًا، ولكن لديه أمر في حياته يدفع لطريق خاطئ ولم يريده من البداية.

و يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، وأوشك صناع العمل على الانتهاء من كافة مشاهده، حيث يكثف المخرج ساعات التصوير بالإضافة إلى متابعته لمراحل المونتاج مباشرة، لعرضه بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة.

صوت وصورة مسلسل مراد مكرم الدور جديد حنان مطاوع محمد سليمان

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