حنان مطاوع: سعيدة بردود الفعل حول "صوت وصورة" وانتظروا مفاجآت في الأحداث المقبلة

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها الشديدة بردود الفعل التي تلقتها حول دورها في مسلسل “صوت وصورة”، قائلة إنها تلقت تهنئة من قبل أصدقائها داخل وخارج الوسط الفني، بالإضافة إلى إشادات الجمهور التي زادتها سعادة خاصة وأنها تهتم برأي جمهورها بشكل دقيق.

وأضافت “مطاوع” في تصريح لـ"الدستور" إن الأحداث المقبلة تحمل العديد من المفاجآت غير المتوقعة، وتشهد تصاعد كبير، لافتة إلى أن فريق العمل بالكامل بذل مجهود كبير لخروج العمل بأفضل صورة، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور حتى آخر حلقاته، وأن تظل عند حسن ظن جمهورها بها دائمًا.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.