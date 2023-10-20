الأحد.. بدء عرض حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل 55 مشكلة حب

تنطلق أولى حلقات حكاية "عيشها بفرحة"، لهبة مجدي وهاني عادل يوم الأحد المقبل 22 أكتوبر الجاري.

وتعد “عيشها بفرحة” ثالث حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حكاياته على شاشة قنوات ON نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ويواصل المخرج ألبير مكرم تصوير الحلقات النهائية من الحكاية، في منطقة السادس من أكتوبر وذلك بالتزامن مع مونتاج الحلقات الأولى.

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة

تعرض الحلقة الأولى من حكاية عيشها بفرحة على شاشة قناة ON مساء يوم الأحد المقبل .

وتذاع حكاية عيشها بفرحة من الأحد إلى الخميس ولمدة اسبوعين.

وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة الأخيرة من حكاية "ما تيجي نشوف " عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال حكاية عيشها بفرحة

حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هاني عادل و هبة مجدى، و حسن أبو الروس، و رانيا منصور، و نور إيهاب، و محمود ياسين جونيور، ياسر فرج و عدد آخر من الفنانين و تأليف عمرو محمود ياسين و إخراج البير مكرم، و تدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله و ذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.