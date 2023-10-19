مواعيد الحلقة الأخيرة من حكاية" ماتيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب

تصاعدت أحداث حكاية “ما تيجي نشوف” من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب بشكل كبير عقب ظهور مجهول أصبح يهدد حياة الأصدقاء.

وتصدرت حلقات العمل قائمتي الأكثر بحثا والأعلى مشاهدة، منذ انطلاق أولى حلقات حكاية ما تيجي نشوف الأسبوع الماضي.

الحلقة الأخيرة من حكاية ما تيجي نشوف

ويسدل الستار على حكاية ما تيجي نشوف، اليوم، حيث تذاع الحلقة الأخيرة من العمل مساء اليوم عبر شاشة قنوات ON، وتكشف الحلقة عن الكثير من الأسرار والأحداث الغامضة التي شهدتها الحكاية خلال الأيام الماضية كما يتوصل الأصدقاء إلى الشخص المجهول الذي قلب حياتهم رأسا على عقب بعد عودتهم من رحلة الساحل الشمالي.

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية ما تيجي نشوف من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية ما تيجي نشوف.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية ما تيجي نشوف

تعرض الحلقة الأخيرة من حكاية ما تيجي نشوف على شاشة قناة ON مساء اليوم.

وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة الأخيرة من حكاية "ما تيجي نشوف " عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال حكاية ما تيجي نشوف

يشار إلى أن حكاية ما تيجى نشوف يشارك في بطولتها هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.