الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد الحلقة الأخيرة من حكاية" ماتيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب

حكاية ما تيجي نشوف
حكاية ما تيجي نشوف

تصاعدت أحداث حكاية “ما تيجي نشوف” من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب بشكل كبير عقب ظهور مجهول أصبح يهدد حياة الأصدقاء. 

وتصدرت حلقات العمل قائمتي الأكثر بحثا والأعلى مشاهدة، منذ انطلاق أولى حلقات حكاية ما تيجي نشوف  الأسبوع الماضي.

 الحلقة الأخيرة من حكاية ما تيجي نشوف 

ويسدل الستار على حكاية ما تيجي نشوف، اليوم، حيث تذاع الحلقة الأخيرة من العمل مساء اليوم عبر شاشة قنوات ON، وتكشف الحلقة عن الكثير من الأسرار والأحداث الغامضة التي شهدتها الحكاية خلال الأيام الماضية كما يتوصل الأصدقاء إلى الشخص المجهول الذي قلب حياتهم رأسا على عقب بعد عودتهم من رحلة الساحل الشمالي. 

ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية ما تيجي نشوف من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية ما تيجي نشوف. 

موعد عرض الحلقة الأخيرة من حكاية ما تيجي نشوف 

تعرض الحلقة الأخيرة من حكاية ما تيجي نشوف على شاشة قناة ON مساء اليوم. 

وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة الأخيرة من حكاية "ما تيجي نشوف " عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال حكاية ما تيجي نشوف 

يشار إلى أن حكاية ما تيجى نشوف يشارك في بطولتها هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ما تيجي نشوف حكاية ماتيجي نشوف موعد عرض الحلقة الأخيرة ما تيجي نشوف مواعيد عرض الحلقة الأخيرة حكاية ما تيجي نشوف مسلسل 55 مشكلة حب

مواد متعلقة

مع قرب انتهائها.. مواعيد عرض حكاية "ما تيجى نشوف"

نبيل عيسى لـ"الدستور": تقديم الشرير فى "ما تيجى نشوف" كان تحديًا مختلفًا

مواجهة بين هنا شيحة وطارق صبري.. تفاصيل الحلقة 8 من "ما تيجي نشوف"

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 19-10-2023 وترددات القنوات الناقلة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف معسكرات لحزب الله فى سوريا

عاجل.. سعر الذهب اليوم الخميس 19-10-2023 بدون مصنعية فى مصر

الملايين يتفاعلون مع فيديو محمد صلاح لدعم غزة.. 50 ثانية تهز العالم (فيديو)

عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 19-10-2023 فى البنوك المصرية والاجنبية 

أسوشيتد برس تبرز الموقف المصرى الحازم فى "تهجير سكان غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة ضد أى مؤامرات

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

ماجد حبته

ليسوا بشرًا

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية»

وائل لطفي

يد واحدة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح

شهيد وجرحى خلال حملات اقتحام كبيرة للاحتلال فى رام الله وطولكرم وبيت لحم

عاجل.. سقوط 8 شهداء جراء قصف استهدف منزلًا برفح فى غزة