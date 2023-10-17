الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواجهة بين هنا شيحة وطارق صبري.. تفاصيل الحلقة 8 من "ما تيجي نشوف"

حكاية ما تيجي نشوف
حكاية ما تيجي نشوف

تواصل حكاية ما تيجي نشوف من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والمأخوذ عن رواية للكاتب مصطفي محمود تحمل نفس الاسم، تصدر التريند نظرا لتصاعد الأحداث بشكل كبير. 

واستطاعت  حكاية ماتيجي نشوف دخول الى قائمة الأعلى مشاهدة في مصر، وذلك عبر منصة watch it، واحتلت الحكاية المركز الثاني من أصل 10 مراكز هي الاعلى مشاهدة في مصر

هنا شيحة تكتشف خيانة زوجها

وتشهد حلقة اليوم من حكاية ما تيجي نشوف أحداث مشوقة عقب اكتشاف  هنا شيحة الخيانة زوجها مع صديقة عمرها وتحدث بينهما مواجهة صادمة تقلب الأحداث رأسا على عقب خاصة مع توتر العلاقة بين الأصدقاء الخمسة. 

وتعد حكاية “ما تيجي نشوف ”هي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث عرضت الحكاية الأولى بعنوان "ألفريدو" بطولة أحمد فهمى وإلهام شاهين، والتي تطرقت لمرضى الزهايمر، وحققت نجاحا كبيرا بين الجمهور وتصدرت الحلقة الأخيرة محركات البحث المختلفة. 

مواعيد عرض حكاية ما تيجي نشوف 

حكاية "ما تيجي نشوف" مكونة من 10 حلقات، وتعرض على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال الحكاية

يشار إلى أن حكاية ما تيجى نشوف يشارك في بطولتها هنا شيحة، طارق صبري، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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