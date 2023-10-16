الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

6 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

نجح صناع وأبطال العمل الدرامي الجديد "صوت وصورة" فى جذب المشاهدين، ولفت الأنظار، منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر شبكة قنوات DMC، ومنصة WATCHIT  الرقمية، وتصدر اسم المسلسل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة كافة تفاصيل وموعد عرض المسلسل، خاصة عقب مشاهدة أول حلقتين من العمل الذى أثار حالة من التشويق والإثارة للجمهور.

ويرصد «الدستور» لكم في السطور التالية 5 أسباب تجعلك تتابع مسلسل "صوت وصورة"، وتجعله يتصدر المشهد وسط الزخم الدرامي للموسم الدرامي الشتوي الحالي:

1- حنان مطاوع 

اسم النجمة حنان مطاوع، وحده يبشر بوجود عمل فني مميز، فدائمًا ما تحرص في اختياراتها التي تقدمها للمشاهد سواء فى المواسم الرمضانية وغيرها التي ستظل في الذاكرة منها «سره الباتع » و«وعود سخية» و«القاهرة كابول» و«بت القبايل» و«الرحلة» و«ضد مجهول» و«طلعت روحي»، وحاليا فى مسلسل «صوت وصورة» الذى تتألق خلاله وأصبحت حلقاته الأعلى مشاهدة منذ انطلاقته الأولى، وأثنى الجميع على أدائها وتمثيلها وتعبيرات وجهها، لذلك تواجد حنان مطاوع في العمل يجعل الجمهور دائمًا منتظر الجديد الذي تقدمه خلال الأحداث.

2- الحبكة الدرامية 

حبكة درامية مميزة كتبها السيناريست والمؤلف محمد سليمان عبد المالك، فقد حرص على تقديم ومناقشة العديد من قضايا المرأة والقضايا الإجتماعية الشائكة أبرزها الذكاء الاصطناعي، التحرش، كما ترصد الأحداث العديد من القضايا التى تخص الأسرة المصرية والتربية الإيجابية والطبقة المتوسطة والعلاقات الاجتماعية ومشاكلها وكيفية إيجاد حلول لها.

3- الأداء التمثيلي

على الرغم من عرض حلقتين فقط من أحداث المسلسل حتى الآن، إلا أن المشاهد يشعر أنه أمام مباراة تمثيلية رائعة، بين أبطال المسلسل بأكمله بلا استثناء، كلا منهم بطلا فى دوره أمثال النجوم وليد فواز، و مراد مكرم، ونجلاء بدر، وعمرو وهبة، وهاجر عفيفي، وولاء الشريف، وصدقى صخر، كما أن هناك اختيار جيد للكثير من الوجوه الشابة، وتسكين الأدوار بما يناسب كل شخصية فى العمل وكلا منهم يقدم شخصية جديدة ومختلفة تماما عن ما قدمه من قبل.

4- تكنيك مميز يقوده المخرج محمد عبد التواب "توبة"

روعة الصورة على الشاشة وتقديمها باستخدام تكنيك مميز بقيادة المخرج محمد عبد التواب "توبة"، الذي يتعاون مع نخبة من الصناع الكبار منهم المشرف العام على العمل مصطفى العوضي، مهندسة الديكور نادية عادل، والموسيقار محمد مدحت، الذي وضع الموسيقى التصويرية والفواصل الخاصة بالأحداث، ومدير التصوير عمر حسام، والاستايليست عبير البدراوي، والمخرج المنفذ أشرف الشال.

5- التوعية وتنمية العقول

يُتيح مسلسل "صوت وصورة" للأسرة المصرية أن يجتمع عليه، ويشاهدونه سويًا لعدم وجود أي مشاهد خادشة للحياء به، فهو عمل اجتماعي وعائلي، ومناسب لجميع الفئات العمرية؛ فقد حرص المؤلف الدكتور سليمان عبد المالك على جذب الأطفال من خلال طفلة تتمحور من خلالها أحداث كثيرة؛ إذ تظهر «دنيا» وتقوم بدورها الطفلة لافينا نادر، وجميع الأحداث هادفة لتنمية العقول وتشكيل الوعي لدى أبناء الجيل الجديد.

6- الإنتاج الضخم

أظهرت الحلقات الأولى للمسلسل، جودة الانتاج وضخامته، وهو ما لفت انتباه الجمهور من حيث جودة الصورة والديكورات الخاصة، وذلك فى اطار التنسيق المميز والتعاون الدائم بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وشركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

وانطلقت مساء أمس الأول السبت، أولى حلقات مسلسل صوت وصورة، على شبكة قنوات DMC  ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

كما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية بشكل حصري.

صناع وأبطال مسلسل صوت وصورة 

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

 

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