مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة والقنوات الناقلة

نجحت الحلقات الأولى من العمل الدرامي الجديد "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والنجم وليد فواز، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين، والذي يعرض بشكل حصري عبر شاشة قنوات dmc، في جذب الجمهور نظرًا لموضوع العمل الذي يناقش العديد من قضايا المرأة والقضايا الإجتماعية الشائكة أبرزها الذكاء الإصطناعي، والتحرش، كما انه يهتم بالأسرة المصرية والطبقة المتوسطة والعلاقات الاجتماعية ومشاكلها وكيفية إيجاد حلول لها، والتى جعلت عدد من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، يبحث عن مواعيد عرض مسلسل.

مسلسل صوت وصورة

ويعرض مسلسل "صوت وصورة" في الموسم الشتوي ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية الناجحة والجديدة التي تقوم بإنتاجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج تامر مرتضى، مالك شركة أروما، في إطار خطتها للاهتمام بالدراما وخلق موسم جديد يوازي الموسم الرمضاني.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

وانطلقت مساء أمس الأول السبت، أولى حلقات مسلسل صوت وصورة، على شبكة قنوات DMC ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 3 ظهرًا.

كما تعرض الحلقة على قناة DMCدراما فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 8 صباحًا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch itالرقمية بشكل حصري.

قضايا وأحداث مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها، وكيف يؤثر ذلك على المجتمع ويغيّر الواقع. يتم عرض قصة إنسانية تجسدها حنان مطاوع بشخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز، الذي يترك لها كل مصروفات المنزل. تتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة في حياتهما.

صناع وأبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".