مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة" لـ حنان مطاوع على قنوات DMC ومعدلات التردد

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض المسلسل الدرامي الجديد "صوت وصورة" الذي انطلقت أولى حلقاته مساء أمس السبت، على شبكة قنوات DMC.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة على DMC

العرض الأول: 8.00 مساءًا

الإعادة الأولى: 2.00 صباحًا

الإعادة الثانية: 1.00 ظهرًا

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة على DMC دراما

العرض: 11.00 مساء

الإعادة الأولى: 9.00 صباحًا

الإعادة الثانية: 5.00 صباحًا.

تردد قناة DMC علي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.

معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.

الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.

تردد قناة دي ام سي: 11450.

القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.

تردد DMC دراما 2023

يمكنك عبر الجدول التالي الضبط لإشارة تردد قناة دي ام سي الجديد لعام 2023 على النايل سات عبر التردد التالى الذي سوف نعرضه إليكم.

القمر الصناعي قناة دي ام سي الجديد : نايل سات

رقم التردد قناة دي ام سي الجديد : 12092.

رقم معدل الترميز قناة دي ام سي الجديد : 27500.

نسبة معامل تصحيح الخطأ في قناة دي ام سي الجديد: 5/6.

نوع الاستقطاب قناة دي ام سي الجديد عمودى.

ومن المتوقع أن يحقق مسلسل "صوت وصورة" نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية، خاصة وان الحلقة الأولى ضمت العديد من الأحداث الاجتماعية الشيقة، كما أن البرومو الدعائي والرسمي، نال نسبة مشاهدة عالية، وإعجاب الجمهور الذي يتساءل عن تفاصيل ومواعيد عرض حلقات المسلسل، كما قامت منصة Watch it بإطلاق أولى الحلقات مساء أمس الأول وحقق نسبة مشاهدة عالية.

تفاصيل أحداث مسلسل صوت وصورة

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها، وكيف يؤثر ذلك على المجتمع ويغيّر الواقع. يتم عرض قصة إنسانية تجسدها حنان مطاوع بشخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز، الذي يترك لها كل مصروفات المنزل. تتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة في حياتهما.

صناع وأبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".