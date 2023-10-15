الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة" لـ حنان مطاوع على قنوات DMC ومعدلات التردد

صوت وصورة
صوت وصورة

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الدراما المصرية عن مواعيد عرض المسلسل الدرامي الجديد "صوت وصورة" الذي انطلقت أولى حلقاته مساء أمس السبت، على شبكة قنوات DMC.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة على DMC

العرض الأول: 8.00 مساءًا
الإعادة الأولى: 2.00 صباحًا
الإعادة الثانية: 1.00 ظهرًا

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة على DMC دراما

العرض: 11.00 مساء
الإعادة الأولى: 9.00 صباحًا
الإعادة الثانية: 5.00 صباحًا.

مسلسل 55 مشكلة حب.. مواعيد عرض حكاية "ما تيجى نشوف" وقنوات العرض

تردد قناة DMC علي نايل سات

  • معامل تصحيح الخطأ قناة دي ام سي: 5/6.
  • معدل الترميز قناة دي ام سي: 27500.
  • الاستقطاب قناة دي ام سي: أفقي.
  • تردد قناة دي ام سي: 11450.
  • القمر الصناعي قناة دي ام سي: نايل سات.

تردد DMC دراما 2023

يمكنك عبر الجدول التالي الضبط لإشارة تردد قناة دي ام سي الجديد لعام 2023 على النايل سات عبر التردد التالى الذي سوف نعرضه إليكم.

  • القمر الصناعي قناة دي ام سي الجديد :  نايل سات
  • رقم التردد قناة دي ام سي الجديد : 12092.
  • رقم معدل الترميز قناة دي ام سي الجديد : 27500.
  • نسبة  معامل تصحيح الخطأ في  قناة دي ام سي الجديد: 5/6.
  • نوع الاستقطاب قناة دي ام سي الجديد عمودى.

ومن المتوقع أن يحقق  مسلسل "صوت وصورة" نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدة عالية، خاصة وان الحلقة الأولى ضمت العديد من الأحداث الاجتماعية الشيقة، كما أن البرومو الدعائي والرسمي، نال نسبة مشاهدة عالية، وإعجاب الجمهور الذي يتساءل عن تفاصيل ومواعيد عرض حلقات المسلسل، كما قامت منصة Watch it بإطلاق أولى الحلقات مساء أمس الأول وحقق نسبة مشاهدة عالية. 

تفاصيل أحداث مسلسل صوت وصورة 

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها، وكيف يؤثر ذلك على المجتمع ويغيّر الواقع. يتم عرض قصة إنسانية تجسدها حنان مطاوع بشخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز، الذي يترك لها كل مصروفات المنزل. تتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة في حياتهما.

صناع وأبطال مسلسل صوت وصورة 

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

اقرأ أيضاً

إعداد مسلسل يتناول قصة حياة الموسيقار محمد الموجي.. التفاصيل (فيديو)

النجمة حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة على dmc معدلات تردد dmc مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة لحنان مطاوع

مواد متعلقة

عفاف راضي تحيي احتفالية "سمعنا صوتك" لذوى الهمم بمهرجان الموسيقى العربية (اعرف التفاصيل)

اجتماع لجنة تحكيم مسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي لاختيار فائزي مهرجان الموسيقى العربية (صور)

شقيقة سعاد حسنى: أختى تزوجت "حليم" 6 سنوات

سلمى أبوضيف تواصل تصوير "زينهم" وتنتظر طرح أعمال درامية جديدة

فؤاد زبادى يفتتح فعاليات "الموسيقى العربية" على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

نسمة محجوب تتلقى عزاء والدها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. غدًا

أنغام الأعلى.. مصادر تكشف لـ"الدستور" أسعار تذاكر حفلات "الموسيقى العربية"

من أجل "زينهم".. يارا جبران تدخل المشرحة مع أحمد داود وكريم قاسم

الأكثر قراءة

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

من حيفا إلى قبرص.. أمريكا تلجأ إلى البحر لإجلاء رعاياها

منع باتريك زكى من حضور مهرجان للسلام فى إيطاليا بسبب "منشور نتنياهو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟