إعداد مسلسل يتناول قصة حياة الموسيقار محمد الموجي.. التفاصيل (فيديو)

كشفت الدكتورة غنوة الموجي، ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي، تفاصيل حول إعداد مسلسل يتناول قصة حياته، مؤكدة أن الفكرة انطلقت بعدما أجرت هي عنه رسالة الماجيستير من الناحية الأكاديمية العلمية، كما يعد عنه كتاب تأليف محمد مكاوي.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: “قلنا بعد إصدار الكتاب نعمل عنه مسلسل، ليتضمن مسيرته الفنية وحياته الإنسانية والشخصية، إذ أن حياته مليئة بالمواقف الإنسانية والدرامية، لأنه عاش في حقبة تاريخية مليئة بالأحداث”.



وأوضحت ابنة الموسيقار محمد الموجي، أن الحقبة الزمنية التي تواجد فيها عاصر فيها ثورات وحروب وكانت هذه الفترة منعكسة على أعماله بشكل كبير، مؤكدة أنه سيتم تناول المسلسل من خلال إطار درامي، وسيكون مختلف عن شكل الكتاب، الذي سيصدر عنه قريبا.

وأكدت أنه وقت إذاعة مسلسل "العندليب"، استعان الفنان مفيد عاشور بمعرفة تفاصيل عنه من خلالهم، مرددة: "قلناله له طريقة معينة في كل شيء وله طقوسه الخاصة".



وقالت إنه لم يتم اختيار الفنان الذي سيجسد قصة والدها: "لازم يكون فنان شامل متميز ويكون بيعرف يغني وعزف عود وله من الملامح الخاصة بوالدي بعض الشبه، الموضوع مش بالسهولة دي".