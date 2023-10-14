السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أسرة "الموجى" تعلن عن عمل درامى يتناول مسيرة الموسيقار الراحل

الموسيقار محمد الموجى
الموسيقار محمد الموجى

أعلنت غنوة الموجي، ابنة الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجى، عن تقديم عمل درامي يتناول مسيرة الموسيقار الراحل.

وتستعد أسرة الموسيقار الراحل لتقديم العمل عقب الانتهاء من كتابته، خاصةً وأن المسلسل سيكون مأخوذًا عن كتاب يتحدث عن قصة ومسيرة الموسيقار محمد الموجى، من تأليف الكاتب الصحفي محمد المكاوي، ومن المقرر طرحه للجمهور مع نهاية العام الجاري. 

ولم تعلن أسرة الموسيقار الراحل عن تفاصيل أخرى تخص العمل، وذلك حتى الانتهاء من كتابته وتحديد البطل والشركة المنتجة والفنانين المشاركين في البطولة.

مسلسل إذاعي عن محمد الموجي

يذكر أن إذاعة البرنامج العام تستعد لتقديم مسلسل إذاعي مكون من 15 حلقة عن الموسيقار الكبير محمد الموجى، ويروي قصة حياة الموسيقار الراحل محمد الموجى منذ مولده فى 4 مارس عام 1923 فى «بيلا» بكفرالشيخ وحتى رحيله فى 1 يوليو 1995، ويتناول المسلسل الصعوبات والعراقيل التى واجهته فى تحقيق حلمه كمطرب والأسباب التى جعلته يكتفى بالتلحين فقط.

ويجسد الموجى الصغير دور والده الذى كان يحلم بأن يكون مطربًا شهيرًا، وعندما دخل اختبارت الإذاعة رفضته لجنة التحكيم والتى رأت أنه غير مؤهل لذلك، ولكن إصراره على التحدى دفعه للمحاولة مرة أخرى، لكن هذه المرة كملحن ومطرب، وهذه المرة نجح كملحن وسقط كمطرب. 

ويتناول المسلسل أيضًا أعماله العديدة مع نجوم الفن وقتها، ومن أبرزهم أم كلثوم التى قدم معها (اسأل روحك، للصبر حدود، حانة الأقدار) وغيرها، بجانب فايزة أحمد التى لحن لها (إلهى يحرسك من العين، ياما القمر على الباب، أنا قلبى إليك ميال)، ووردة الجزائرية التى لحن لها (مستحيل، يا عيونى، أكدب عليك، يا قلبى يا عصفور).

كما يرصد المسلسل علاقته بالراحل عبدالحليم حافظ، حيث رأى أن عبدالحليم يشبه صوته وإحساسه فهو يعبر عما بداخله وقدم معه أغانى من بينها (ليه تشغل بالك، الليالى، حبّك نار، أحبّك، وقارئة الفنجان) ولحن الموجى أيضًا لعلى الحجار، محمد الحلو، مدحت صالح، وساهم فى اكتشاف بعض الأصوات الغنائية الكبيرة منهم هانى شاكر. 

والمسلسل من إخراج كوثر محمود، ونسرين لطفى.

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