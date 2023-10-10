نجل الموسيقار محمد الموجى يكشف سبب حذف أغانى والده من "يوتيوب"

كشف الموسيقار أمين الموجي، نجل الموسيقار محمد الموجي، عن تفاصيل حذف أغاني والده من على موقع "يوتيوب"، مؤكدًا أن محسن جابر وشقيقه مصطفى جابر، كانا قد أخذا من ورثة الموجي تنازلات بحق الاستغلال والتصرف فيها ما عدا هو وشقيقته الراحلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تحدث مع مصطفى جابر، وأخبره أنه غير موافق على التنازل عن ميراث والده وتراثه لأنها حقوق ملكية فكرية، وليست عقارًا، وطلب الأول منه التفاوض والتفاهم.

اللجوء للقانون لأخذ حقه

وتابع، أنه لجأ للقانون حتى يحصل على حقوقه المادية من تراث والده، لأنه لا يستفيد منها بأي شيء، ولهذا تحدث مع المحامي ياسر قنطوش، والذي قام برفع دعوى قضائية له وهذه البداية لوقف الأغاني لحين البت في حقوقه المادية لعشرين عامًا مضت.