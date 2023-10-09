الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"لم تعد متوفرة".. كواليس حجب أغانى الموجى على "يوتيوب"

الموجي
الموجي

أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي أمين الموجي نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، أنه بدأ حجب عدد من أغاني "الموجي" على قنوات بموقع يوتيوب، بناءً على الدعوى التي أقامها نجل الموسيقار مؤخرًا، وطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مصطفى جابر، مدير شركة إنتاج فني، وشقيقه المنتج محسن جابر، وطالب فيها بحقه الشرعي في استغلال ألحان وأغاني وموسيقى والده والتي حصل عليها جابر من بعض ورثة الموسيقار الراحل وليس جميعهم.

وأضاف "قنطوش" أن المحكمة الاقتصادية نظرت في الدعوى التي أقامها أمين الموجي، وجاء نتيجتها حجب عدد من أغاني والده على قنوات الشركة بـ"يوتيوب".

ووجه أمين الموجي إنذارًا إلى مصطفى جابر، في أغسطس الماضي، بعدم استخدام وعرض ألحان محمد الموجي لعدم الحصول على موافقة كل الورثة، ولكن جابر لم يستجب لهذا الإنذار.

أما مصطفى جابر، فقد تعاقد في عام 2005 مع بعض ورثة محمد الموجي باستغلال كامل نصيبهم الشرعي في المصنفات الفنية في الأعمال المملوكة للموجي بما تشمله من ألحان وأغانٍ وموسيقى.

ياسر قنطوش أمين الموجي الموسيقار الراحل محمد الموجي محمد الموجي المحكمة الاقتصادية

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