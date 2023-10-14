السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل "صوت وصورة" قبل عرضها على dmc

صوت وصورة
صوت وصورة

ينتظر الجمهور بشغف عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع، والمقرر بدء عرضه مساء اليوم على شاشة قناة dmc. 

وروجت قناة dmc للعمل عبر شاشتها خلال الأيام القليلة الماضية بعرض البرومو الدعائي والرسمي للمسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي. وعرضت منصة Watch it أمس، في 13 أكتوبر، أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع ووليد فواز.

تفاصيل الحلقة الأولى مسلسل صوت وصورة 

 

تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل "صوت وصورة" بتقديم شخصية رضوى التي تجسدها الفنانة حنان مطاوع، وهي تتقدم لوظيفة ممرضة في عيادة تابعة لطبيب شهير يلعب دوره الفنان مراد مكرم. 

تشعر رضوى بالقلق بسبب سوء سمعة الطبيب، ولكن يقنعها زوجها وليد فواز بالموافقة نظرًا لظروفهم المادية الصعبة. للأسف، تتعرض رضوى للتحرش والابتزاز الجنسي من قبل الطبيب.

وفيما يتعلق بتصوير المسلسل، فإن حنان مطاوع مستمرة في تصوير مشاهدها، وهو من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز، ويتبقى أقل من ثلاثة أسابيع لانتهاء تصوير المسلسل بالكامل، وتصور حنان مطاوع مشاهدها برفقة ولاء الشريف ووالدها وعدد آخر من الممثلين في ديكور منزلها بحي شبرا.

مواعيد عرض مسلسل "صوت وصورة"

 

يتم عرض مسلسل "صوت وصورة" يوميًا من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناة dmc ويتم عرض المسلسل على قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويتم إعادته مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا.

ويتم عرضه أيضًا على قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويتم إعادته في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحًا، ومرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساءً.

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها، وكيف يؤثر ذلك على المجتمع ويغيّر الواقع. يتم عرض قصة إنسانية تجسدها حنان مطاوع بشخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز، الذي يترك لها كل مصروفات المنزل. تتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة في حياتهما.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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