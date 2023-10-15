حنان مطاوع تشوق جمهورها للأحداث القادمة من "صوت وصورة"

شوقت النجمة حنان مطاوع جمهورها ومتابعيها للأحداث القادمة من مسلسلها التلفزيوني الجديد الذي يحمل اسم “صوت وصورة” والمعروض حاليا على قناة dmc الفضائية ومنصة watch it الرقمية.

ونشرت "حنان" عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” عدد من صور شخصيتها التي تجسدها خلال أحداث مسلسل “صوت وصورة” وتدعى “رضوى” وعلقت عليها قائلة: “شايفين رضوى عندها حق ولا مكبرة الموضوع؟” وانهالت التعليقات على المنشور من قبل متابعيها.

قصة وأحداث مسلسل صوت وصورة

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما.

إشادات واسعة بأداء حنان مطاوع

وأثارت حنان مطاوع الساعات الماضية ضجة واسعة بالتزامن مع انطلاق أولى حلقات مسلسل صوت وصورة قناة dmc، ونالت على العديد من الإشادات الكبيرة من قبل جمهورها على أداءها وقصة العمل الشيقة.