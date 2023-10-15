صدقى صخر: سعيد بردود الأفعال حول الحلقة الأولى من مسلسل "صوت وصورة"

قال الفنان صدقي صخر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سعيد بردود الأفعال حول الحلقة الأولى من مسلسل "صوت وصورة"، والذي يشارك في بطولته أمام النجمة حنان مطاوع، واعدًا الجمهور بمفاجآت في الحلقات المقبلة.

وظهر الفنان صدقي صخر في الحلقات الأولى من مسلسل صوت وصورة في دور المحامي لطفي عبود، الذي توقف عن ممارسة المهنة منذ عام، وانعزل في مزرعته البعيدة عن كل الضغوطات، ويعاني من خلافات مع طليقته التي تمنعه من رؤية ابنه، ولكن خلال الحلقات نرى أنه لا يمتنع عن مساعدة من يلجأ له، ويظل التساؤل الأساسي ماذا حدث للمتر لطفي عبود منذ عام؟

يتكون مسلسل "صوت وصورة" من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد عبدالتواب «توبة»، ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويتم عرضه على قناة dmc ومنصة watch it.

آخر أعمال الفنان صدقي صخر

كما انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي.

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو، الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة watch it، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبوالروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبدالرحمن ومحسن محيي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" في أغنيتهم الجديدة "لساني سايب"، وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آلة الهارمونيكا، ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب"، والأغينة من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبدالله.

ويُعرض لصدقي صخر على منصة Viu مسلسل أنصاف مجانين 2، وعلى منصة شاهد vip يُعرض مسلسل قواعد الطلاق الـ45، وقد احتل المسلسل تريند المنصة طوال فترة عرضه، كما يعرض له على منصة Watch IT مسلسل ريفو ومسلسل اتزان، وعلى المستوى السينمائي شارك صدقي في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم الحفرة، الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، حيث حظي بعرضه العالمي الأول، والفيلم من إخراج وتأليف عمرو عابد، وإنتاج كريم قاسم.