الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مع عرض أولى حلقات "صوت وصورة".. إشادات بأداء حنان مطاوع

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أثارت الفنانة حنان مطاوع ضجة واسعة فور انطلاق أولى حلقات مسلسلها “صوت وصورة” عبر منصة واتش إت وقناة dmc، إذ نالت إشادات كبيرة من قبل جمهورها على أداءها وقصة العمل الشيقة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من أولى حلقات المسلسل، معربين عن سعادتهم لمناقشة العمل أكثر من قضية مثل مخاطر السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي والتحرش، فضلا عن أداء الفنان حنان مطاوع الذي أقنع الجمهور بشخصيتها وتجسيدها لسيدة بسيطة تتعرض للتحرش وترفض السكوت عنه.

 

 

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

حنان مطاوع الشيقة واتش أت DMC صوت وصورة وقصة

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