السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

Watch it تروج لحكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب"

عيشها بفرحة
عيشها بفرحة

روجت منصة Watch it لحكاية “عيشها بفرحة” بطولة هبة مجدي وهاني عادل والمقرر عرضها غدا عبر شاشة قنوات ON. 

ونشرت منصة Watch it البوستر الدعائي والرسمي لحكاية “عيشها بفرحة” والتي تعد الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب. 

وتتيح منصة Watch it الحلقة الأولى من حكاية “عيشها بفرحة” مساء اليوم في عرض اول وحصري وقبل عرضها على شاشة قنوات ON. 

ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة البرومو الدعائي والرسمي لحكاية عيشها بفرحة خلال ساعات تمهيدا لعرضها على الشاشة. 

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة 

تعرض الحلقة الأولى من حكاية عيشها بفرحة على شاشة قناة ON. 

وتذاع حكاية عيشها بفرحة من الأحد إلى الخميس ولمدة اسبوعين. 

وتذاع على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة الأخيرة من حكاية "ما تيجي نشوف " عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال حكاية عيشها بفرحة

حكاية "عيشها بفرحة" من بطولة هاني عادل وهبة مجدى، وحسن أبو الروس، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية. 

يذكر أن مسلسل "55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منها 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبدالعاطى وإشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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