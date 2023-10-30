الإثنين 30 أكتوبر 2023
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مصر

الحلقة الثامنة| مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب

مسلسل 55 مشكلة حب
مسلسل 55 مشكلة حب (حكاية عيشها بفرحة)

حظي مسلسل 55 مشكلة حب بشعبية كبيرة في الأيام الأخيرة، كونه يقدم حكايات قصيرة ومكثفة على هيئة حكايات تحمل كل واحدة منها عنوان وفريق عمل مختلفة فقد سبق وعرضت حكايتين مثيرتين وكانت الحكاية الأولى تحمل عنوان "الفريديو" وتجمع بين إلهام شاهين وأحمد فهمي، أما الحكاية الثانية فتحمل عنوان "ما تيجي نشوف" وتضم 7 أبطال من بينهم هنا شيحة وطارق صبري.

 

حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب 

وحاليًا تعرض الحكاية الثالثة التي تحمل اسم "عيشها بفرحة" ومع العرض تحقق شعبية أكبر لا سيما أن بطلة العمل النجمة هبة مجدي كشفت أن الأحداث مأخوذة من قصة حقيقية، وبطلها شخصية تعرضت لحادث ألزمها كرسي متحرك ومرت بمنحنيات ومشكلات عاطفية في حياتها على خلفية هذا التغير.

موعد عرض الحلقة السادسة من حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب"

بعد نجاحه في عيشها بفرحة.. حسن أبوالروس بـ لوك مختلف في أحدث جلسة تصوير

ملخص حكاية عيشها بفرحة الحلقة 4 و5.. هاني الدقاق تحركه مشاعره تجاه هبة مجدي

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة

تعرض حلقة مسلسل "عيشها بفرحة" المكون من 10 حلقات على مدار أسبوعين،  من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً على قناة "ON". 

 

وستُعاد الحلقة في اليوم التالي في الساعة 2 صباحًا، وفي الظهيرة عند الساعة 12. وسيتم عرض الحلقات أيضًا على قناة "ON دراما" في تمام الساعة 10 مساءً، وُعاد للمرة الثانية في اليوم التالي في الساعة 10 صباحًا، وفي التاسعة مساءً، بالإضافة إلى عرضها على منصة "واتش آت".  

 

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة إنسانية مؤثرة، وسيناريو وحوار المسلسل من كتابة عمرو محمود ياسين، لكن الحكايات مقتبسة من كتاب 55 مشكلة حب للراحل مصطفى محمود، لذا نال شعبية كبيرة من بداية الإعلان عنه بسبب شعبية الدكتور مصطفى محمود الكبيرة في مصر والوطن العربي، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة التي تعكف على إنتاج أعمال درامية هامة خارج الموسم الرمضاني.

إقرأ أيضًا:قصة حقيقية.. موعد عرض حكاية "عيشها بفرحة" على قناة ON دراما

فريق عمل حكاية عيشها بفرحة

يتميز مسلسل "عيشها بفرحة" بأبطاله المميزين، حيث يشارك في بطولته هاني عادل وهبة مجدي وحسن أبو الروس ورانيا منصور ونور إيهاب ومحمود ياسين جونيور وياسر فرج، بالإضافة إلى عدد آخر من نجوم الفن. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.

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موعد عرض الحلقة السادسة من حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب"

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