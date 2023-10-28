قصة حقيقية.. موعد عرض حكاية "عيشها بفرحة" على قناة ON دراما

تتصدر أحداث حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب" محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، بعد أن اتضح أن أحداث المسلسل تستند لقصة حقيقية وكشفت بطلة العمل الفنانة هبة مجدي من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل صورة البطلة الحقيقية للحكاية وهي جليسة كرسي متحرك كما هو في الحكاية.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل عيشها بفرحة

وفي الحلقة الرابعة من "حكاية عيشها"، التي تعرض على قناة ON، بدأت الأحداث برفض هادي نصار (هاني عادل) فكرة الارتباط مرة أخرى بعدما طرحت عليها نيفين (رانيا منصور)، وأكد لها أن علاقتهما لن تتطور أكثر من كونهما أصدقاء فقط لتوافق نيفين على ذلك، لكنها هددت هاني بأنه إذا دخل في علاقة مع فتاة أخرى غيرها، ستقتله.

وفي الوقت نفسه، استمرت علاقة هادي ويسر (هبة مجدي)، وشهدت الحلقة بوادر اعجاب بين هادي ويسر وهاني، وجد هادي سعادة كبيرة على وجه يسر بسبب المفاجأة التي قدمها لها، وقرر البحث عن الأمور التي تسعدها.

بعد تطور الأحداث في الحلقات السابقة من قصة "عيشها بفرحة" ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"، يبحث الكثيرون عن مواعيد عرض الحلقة الجديدة التي تُعرض على قناة ON. ستُعرض حكاية "عيشها بفرحة" الحلقة الثالثة في تمام الساعة 8 مساءً وتُعاد في منتصف الليل، ومن ثم تُعاد مرة أخرى في الساعة 2 ظهرًا في اليوم التالي على قناة ON.

موعد عرض حكاية عيشها بفرحة على قناة ON

أما بالنسبة لقناة ON دراما، فسيتم عرض حكاية "عيشها بفرحة" في تمام الساعة 10 مساءً وتُعاد في الصباح التاسعة، ومن ثم تُعاد مرة أخرى في الساعة 5 مساءً. بالإضافة إلى ذلك، يُعرض المسلسل أيضًا على منصة watch it في نفس التوقيت.

قصة “عيشها بفرحة” من مسلسل "55 مشكلة حب"

تدور قصة حكاية "عيشها بفرحة" في إطار اجتماعي رومانسي، وتحمل قصة إنسانية، يشارك في بطولتها كل من هبة مجدي وهاني عادل وحسن أبو الروس ورانيا منصور ونور إيهاب ومحمود ياسين جونيور وياسر فرج وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

أما بالنسبة لمسلسل "55 مشكلة حب"، فهو مستوحى من كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وتولى عمرو محمود ياسين إشراف الكتابة، وقد تم إنتاجه بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عدد حلقات عيشها بفرحة

يتكون المسلسل من 40 حلقة مقسمة إلى 4 حكايات، حيث كل حكاية تتألف من 10 حلقات وتُعرض على مدار أسبوعين على قناتي ON وON دراما ومنصة watch it الرقمية وتصدرت الحكاية قائمة مشاهدات المنصة.