بعد نجاحه في عيشها بفرحة.. حسن أبوالروس بـ لوك مختلف في أحدث جلسة تصوير

خضع الفنان حسن أبو الروس، لأحدث جلسة تصويرية، وتألق بإطلالة مختلفة بأنامل مصمم الأزياء العالمي راي فيكتور.

أبطال حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب

ونجح أبو الروس، في لفت انتباه الجمهور، خلال ظهوره فى أحداث حكاية عيشها بفرحة التى تعرض حاليا على شبكة قنوات ON E، بالتزامن مع عرضها على منصة WATCH IT الرقمية.

وتتكون حكاية عيشها بفرحة من 10 حلقات، وهي من بطولة الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل، رانيا منصور، محمود ياسين جونيور، سالي حماد، نور إيهاب، ياسر فرج، حنان سليمان، حسن أبو الروس، محمد مرزبان، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج ألبير مكرم.

مواعيد عرض حكاية عيشها بفرحة

تعرض حكاية عيشها بفرحة ضمن حكايات مسلسل 55 مشكله حب، على قناة ON في الساعة 8 مساءً، وسيتم إعادتها مرتين في الساعة 2 صباحًا و12 ظهرًا في اليوم التالي، ستتم أيضًا عرضها على قناة ON drama في الساعة 10 مساءً، وسيتم إعادتها مرة أخرى في اليوم التالي في الساعة 10 صباحًا و5 مساءً.

الجدير بالذكر أن حسن أبو الروس، يعيش حاليًا حالة انتعاشة فنية غير مسبوقة، فمع انشغاله بألبومه الغنائي الجديد، شارك مؤخرا ببطولة الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، الذي يضم توليفة من النجوم، منهم: أمير عيد وركين سعد وملك الحسيني، ويجسد خلاله شخصية "أباظة" وهو أحد الأعضاء الأساسيين في فرقة ريفو في فترة التسعينيات حسب قصة المسلسل.

كما طرح مؤخرا أحدث أغنياته "قطة سيامو" من ألبومه الجديد على طريقة الفيديو كليب وتم تصويره بولاية نيويورك، ويغنيها باللغة الإسبانية، في أول عمل غنائي مصري وعربي من نوعه، ويشارك في بطولته مع النجمة الكوبية لويسا دياجو، التي تشاركه الغناء على طريقة الدويتو.