حسن أبوالروس يكشف كواليس أول كليب باللغة الإسبانية (صور)

أطلق الفنان حسن أبوالروس أجدد أعماله الغنائية "قطة سيامو" بشكل فيديو كليب تم تصويره بولاية نيويورك.

ويخوض "أبوالروس" تجربة غنائية غير مسبوقة خلال الأغنية التي يغنيها باللغة الإسبانية، في أول عمل غنائي مصري وعربي من نوعه، ويشارك في بطولته مع النجمة الكوبية لويسا دياجو، التي تشاركه الغناء على طريقة الدويتو.

ويعيد "أبوالروس" تقديم نفسه خلال الكليب بشكل موسيقي وغنائي جديد عن أعماله السابقة، ليس فقط بغنائه بالإسبانية وإنما اعتماده على مزيج من موسيقى الريجاتون والموسيقى اللاتينية في عمل غنائي استغرق تحضيره أكثر من شهر، وتم تصويره في أنحاء متفرقة في نيويورك مع المخرجة سلمى عامر.

ويعد كليب "قطة سيامو" أول بشائر ألبوم حسن أبوالروس الجديد "العيون بصالي"، والذي يضم في جعبته 5 أغنيات، ويطلق أغانيه فرادى "SINGLE" على مدار الأسابيع المقبلة، وتعاون خلال الأغنية مع الملحن محمد يحيي، في حين تولى حسن كتابة كلماتها العربية.

يدشّن "أبوالروس" عبر الألبوم انطلاقته الفنية الجديدة في عالم الغناء بشكل موسيقي مختلف بعد النجاح الجماهيري لأغنياته "شيكالاستيك"، "فلتت مني"، "كل الناس" و"لما باجي"، عبر غنائه لأول مرة باللغة الإسبانية واقتحامه عالم الراب خلال إحدى أغنيات الألبوم.

كما يعيش "أبوالروس" حاليًا حالة انتعاشة فنية غير مسبوقة، فمع انشغاله بألبومه الغنائي وحفلته، شارك مؤخرا ببطولة الجزء الثاني من مسلسل "ريفو"، الذي يضم توليفة من النجوم، منهم: أمير عيد وركين سعد وملك الحسيني، ويجسد خلاله شخصية "أباظة" وهو أحد الأعضاء الأساسيين في فرقة ريفو في فترة التسعينيات حسب قصة المسلسل.