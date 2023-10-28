ملخص حكاية عيشها بفرحة الحلقة 4 و5.. هاني الدقاق تحركه مشاعره تجاه هبة مجدي

عرضت منصة watch it الرقمية، الحلقتين الرابعة والخامسة من حكاية عيشها بفرحة، وهي الحكاية الثالثة من مسلسل 55 مشكلة حب، بطولة الفنانة هبة مجدي، وهاني عادل، ونور إيهاب، ومحمود ياسين جونيور، وحنان سليمان، وحسن أبو الرؤوس، ومن إخراج ألبير مكرم.

بدأت أحداث الحلقة بتتبع رانيا منصور التي تجسد شخصية نيفين بتهديد هاني الدقاق بقتل أي فتاة تحاول الاقتراب منه، وهو الأمر الذي جعله يشعر بخوف، خاصة أنها أخبرته أن حديثها جاد، وليس تهديد وقت غضب فقط.

وتوالت أحداث الحلقة بذهاب هاني عادل الذي يجسد شخصية هادي إلى لوكيشن التصوير ليحاول التقرب من هبة مجدي ويطلب منها مراجعة مشهد له قبل بدء التصوير بعد ما قدم لها جهاز يساعدها على الحركة بعد تعرضها للكثير من المواقف المحرجة لعجزها وعدم قدرتها على الوقوف لتشكره، وتبدأ مشاعر تتكون تجاهه.

ومن ثم مشكلة نور إيهاب التي تجسد خلال الأحداث دور عاليا شقيقة هبة مجدي بعد جدل مع خطيبها لأنه يريد أن يتزوجوا في أقرب وقت وهي ترفض ذلك بسبب عجز أختها لأنها تساعدها بعد إصابتها بالعجز.

تفاصيل الحلقة الخامسة لـ"عيشها بفرحة"

وانتهت أحداث الحلقة بظهور حسن أبو الروس الذي يجسد شخصية هشام بعد تركه لهبة مجدي بسبب إصابتها بالعجز، لتبدأ الحلقة الخامسة من الحكاية ذاتها بالمشهد الذي انتهت عليه في محاولة منه للصلح، وتبرير لموقفه إلا أن يٌسر لم ترد عليه نهائيًا لتنهي اللقاء وتذهب.

ومن ثم تشعر يٌسر بأن الجميع يُشفق عليها وهو الأمر الذي أصابها بالضيق وجعلها تفكر في الاستغناء عن عملها، إلا أن شقيقتها علياء التي تجسدها الفنانة نور إيهاب، تشجعها على الاستمرارية بعدما اشاد بها جلال –محمود ياسين-، وهاني الدقاق.

وأخبر الفنان هاني الدقاق، والدته برغبته في خطبة ممثلة زميلة وهي نينا المغربي التي تجسد شخصية زينة في العمل، وهو الأمر الذي أسعدها كثيرًا وأثار غضب رانيا منصور، وتحدث هادي نصار، الذي يٌجسد شخصية هاني الدقاق مع نفسه عن شعوره بالحزن لعدم تواجد "يٌسر" في اللوكيشن، وحاوّل التحدث مع جلال لمعرفة تفاصيل أكثر عنها، ومن ثم يقرر الاتصال بها لمقابلتها.

وانتهت الحلقة الخامسة بإلغاء هادي نصار خروجته مع زينة، ليقرر مقابلة يٌسر التي تجسد شخصيتها الفنانة هبة مجدي، وظلت عاليا تتحدث معه ويتحدثا عن لعبة البلياردو، وتكتشف عاليا أن خطيبها أحمد يخونها.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للراحل الدكتور مصطفى محمود، وأشرف على ورشة الكتابة السيناريست عمرو محمود ياسين، بوجود ورشة كتابة تعمل على كتابة الحلقات، والمسلسل من إنتاج أحمد عبد العاطى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.