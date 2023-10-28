محمود ياسين جونير لـ"الدستور": نجاح الحكايات السابقة لـ"55 مشكلة حب" أصابني بالخوف

شعر الفنان محمود ياسين، الشهير بـ"جونيور"، بالخوف الشديد من عرض حكاية "عيشها بفرحة"، وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققته الحكايات السابقة وهي "ألفريدو"، للفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي، وحكاية "ما تيجي نشوف"، للفنانة هنا شيحة، إلا أن المشاهدات التي حصدتها حكاية “عيشها بفرحة” للفنانة هبة مجدي، حتى الآن أشعرته بسعادة كبيرة.

وتابع الفنان محمود ياسين جونير في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "شخصية جلال التي أقدمها ضمن أحداث حكاية "عيشها بفرحة"، هي مختلفة تمامًا عن سابق أدواري، وهي لمستني شخصيًا جدًا، لأنها قريبة مني في الحقيقة، خاصًة في الجزء الذي يراه الناس من بعيد تنك بس في الحقيقة هو جدع جدًا، وصاحب صاحبه".

وأضاف: "الحمد لله على نجاح الحكاية بهذا الشكل وتصدرها التريند منذ عرض الحلقة الأولى منها، وأنا أرى أن النجاح يُجلب النجاح، ومسلسل 55 مشكلة حب جميع حكاياته ناجحة وحصدت الكثير من المشاهدات، والناس تنتظر الحكايات الجديدة بعد انتهاء كل حكاية".

حكاية “عيشها بفرحة”

ويعرض الآن، عبر شاشات التلفزيون حكاية "عيشها بفرحة" بطولة الفنانة هبة مجدي، والفنان هاني الدقاق، ومحمود ياسين الشهير بـ"جونيور"، على قناة ON ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.

حكايات مسلسل 55 مشكلة حب

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للراحل الدكتور مصطفى محمود، وأشرف على ورشة الكتابة السيناريست عمرو محمود ياسين، بوجود ورشة كتابة تعمل على كتابة الحلقات، والمسلسل من إنتاج أحمد عبد العاطى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.