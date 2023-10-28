السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمود ياسين جونير لـ"الدستور": نجاح الحكايات السابقة لـ"55 مشكلة حب" أصابني بالخوف

محمود ياسين جونيور
محمود ياسين جونيور

شعر الفنان محمود ياسين، الشهير بـ"جونيور"، بالخوف الشديد من عرض حكاية "عيشها بفرحة"، وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققته الحكايات السابقة وهي "ألفريدو"، للفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي، وحكاية "ما تيجي نشوف"، للفنانة هنا شيحة، إلا أن المشاهدات التي حصدتها حكاية “عيشها بفرحة” للفنانة هبة مجدي، حتى الآن أشعرته بسعادة كبيرة.

وتابع الفنان محمود ياسين جونير في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "شخصية جلال التي أقدمها ضمن أحداث حكاية "عيشها بفرحة"، هي مختلفة تمامًا عن سابق أدواري، وهي لمستني شخصيًا جدًا، لأنها قريبة مني في الحقيقة، خاصًة في الجزء الذي يراه الناس من بعيد تنك بس في الحقيقة هو جدع جدًا، وصاحب صاحبه".

وأضاف: "الحمد لله على نجاح الحكاية بهذا الشكل وتصدرها التريند منذ عرض الحلقة الأولى منها، وأنا أرى أن النجاح يُجلب النجاح، ومسلسل 55 مشكلة حب جميع حكاياته ناجحة وحصدت الكثير من المشاهدات، والناس تنتظر الحكايات الجديدة بعد انتهاء كل حكاية".

نور إيهاب لـ"الدستور": دورى فى "عيشها بفرحة" قريب من شخصيتى الحقيقية

حنان سليمان لـ"الدستور": مضمون حكاية "عيشها بفرحة" قوي

حكاية “عيشها بفرحة”

ويعرض الآن، عبر شاشات التلفزيون حكاية "عيشها بفرحة" بطولة الفنانة هبة مجدي، والفنان هاني الدقاق، ومحمود ياسين الشهير بـ"جونيور"، على قناة ON ويعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.

حكايات مسلسل 55 مشكلة حب

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب "55 مشكلة حب" للراحل الدكتور مصطفى محمود، وأشرف  على ورشة الكتابة السيناريست عمرو محمود ياسين، بوجود ورشة كتابة تعمل على كتابة الحلقات، والمسلسل من إنتاج أحمد عبد العاطى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.

عيشها بفرحة حكاية عيشها بفرحة الفنان محمود ياسين محمود ياسين جونيور مسلسل 55 مشكلة حب

مواد متعلقة

رانيا منصور لـ"الدستور": شخصيتى فى "عيشها بفرحة" كانت تحدى لى

هبة مجدي: شخصية يٌسر مختلفة والتعاون مع هاني الدقاق بعد 4 سنوات

دور مصر فى دعم الأشقاء العرب والقضية الفلسطينية فى "افتح باب قلبك"

حنان سليمان لـ"الدستور": مضمون حكاية "عيشها بفرحة" قوي

سارة مصباح عن حكايات مسلسل "55 مشكلة حب": "عمرو ياسين أشطر وأحرف كاتب بمصر"

نور إيهاب لـ"الدستور": دورى فى "عيشها بفرحة" قريب من شخصيتى الحقيقية

عقب اعتذاره عن عرض "زواج اصطناعي".. ما العلاقة التي ربطت بين محمد سلام ومحمد علي كلاي؟

بالتزامن مع أحداث غزة.. "الممر" يحتل صدارة الأكثر مشاهدة عبر "ووتش إت"

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

"لحظات فزع".. شهود عيان يروون تفاصيل حادث الطريق الصحراوي

"صحة البحيرة" تكشف سبب حادث طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلي على غزة مخالف للقانون الدولي

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 53 مجزرة في القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة