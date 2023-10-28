مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة الحلقة 9 و 10 عبر WATCHIT

احتل مسلسل "على باب العمارة" و موعد عرض الحلقات التاسعة والعاشرة مكانة بارزة في محركات البحث، لا سيما أنه يعتبر واحدًا من أبرز المسلسلات الكوميدية المصرية التي ينتظرها الملايين من المشاهدين بفارغ الصبر، وتعرض عبر منصة واتش إت، ورغم أن الحلقات غير معروضة عبر قناة مفتوحة إلا أنه نال شعبية هائلة وأتي في مقدمات مراجعات المدونين المهتمين بالدراما.

مسلسل على باب العمارة

عرضت الحلقة الأولى من المسلسل في بداية أكتوبر 2023، ويشارك في هذا العمل مجموعة من المواهب الشابة والصاعدة، واستطاع أن يحقق المسلسل أعلى نسبة مشاهدة على المنصات العارضة له، وهذا يدل على إعجاب الجمهور به خاصة أنه معروض خارج موسم رمضان الدرامي.

ويعتبر الجمهور مسلسل "على باب العمارة" عمل مميز يناسب جميع الأعمار ولا يحتوي على أي مشاهد مخلة. في الفقرات التالية، وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية بما فيها الترفيهية نعرض في السطور الآتية أحداث الحلقات التاسعة والعاشرة من المسلسل، بالإضافة إلى أبطاله والقنوات العارضة.

حكاية مسلسل على باب العمارة عبر منصة واتش إت

يدور المسلسل حول شاب من الصعيد يحاول والده تحميله المسؤولية لتعيينه خلفًا له كعمدة للبلد، لكنه يمتلك الكثير من المال ويصرفه بلا رادع. يتم إرساله إلى مصر ليعمل بوابًا في إحدى العمارات، وتتطور الأحداث بطريقة كوميدية وجذابة للجمهور.

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فريق عمل مسلسل على باب العمارة

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من الممثلين والممثلات، وهم: حاتم صلاح، محمد رضوان، آية سماحة، محمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، رحمة أحمد، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، أحمد أمين، محمود السيسي، عبد الرحمن حسن، ياسر الطوبجي، ومصطفى غريب. الإخراج لخيري سالم، والكتابة لمصطفى حمدي، يتم عرض المسلسل على عدة قنوات تلفزيونية.

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة

تعرض حلقات مسلسل على باب العمارة مرة واحدة أسبوعياً وتأتي مواعيد العرض والقنوات الناقلة على النحو التالي

يعرض على باب العمارة يوم الأربعاء من كل أسبوع ويتم نقل حلقتين كل أسبوع عبر منصة WATCH IT، وتعرض الحلقتين في الساعة الثانية عشر مساءً حسب توقيت مصر والسعودية.