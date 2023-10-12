حاتم صلاح للجمهور: «مستني رأيكم علي باب العمارة»

يروج الفنان حاتم صلاح، للحلقات الجديدة من مسلسله "علي باب العمارة"، عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يشارك في بطولته آية سماحة، ريهام الشنواني، وعدد كبير من نجوم الفن، تأليف مصطفي حمدي، وإخراج خيري سالم.

وشارك الفنان، صور من أحداث “علي باب العمارة"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، معلقًا: "الحلقة التالتة والرابعة متاحين علي منصة واتش ات.. لو لسة ماشفتهمش هانستني رأيك"، ويعرض المسلسل عبر المنصة الرقمية “watch it”.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، مع المنشور الذي شاركه الفنان حاتم صلاح، مؤكدين نجاح الحلقات التي تم عرضها حتى الآن، وإعجابهم الشديد بها، وبالطريقة الكوميدية المسيطرة على المسلسل وأبطاله، ما جعله "خفيف على قلب المشاهد".

قصة على باب العمارة

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" في إطار كوميدي حوّل شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف الذي يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح، وبسبب ما يفعله يعاني والده –محمد رضوان- من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل كحارس للعقار مثل عمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

أبطال المسلسل

“على باب العمارة” بطولة الفنان حاتم صلاح، الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" الفنان محمد رضوان بشخصية حامد، وآية سماحة في دور نوسة، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: "أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب، وياسر الطوبجي، ومن إخراج خيري سالم الذي يخرج أول عمل درامي له.