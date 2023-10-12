الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حاتم صلاح للجمهور: «مستني رأيكم علي باب العمارة»

مسلسل علي باب العمارة
مسلسل علي باب العمارة

يروج الفنان حاتم صلاح، للحلقات الجديدة من مسلسله "علي باب العمارة"، عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يشارك في بطولته آية سماحة، ريهام الشنواني، وعدد كبير من نجوم الفن، تأليف مصطفي حمدي، وإخراج خيري سالم.

 

وشارك الفنان، صور من أحداث “علي باب العمارة"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، معلقًا: "الحلقة التالتة والرابعة متاحين علي منصة واتش ات.. لو لسة ماشفتهمش هانستني رأيك"، ويعرض المسلسل عبر المنصة الرقمية “watch it”.

 

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، مع المنشور الذي شاركه الفنان حاتم صلاح، مؤكدين نجاح الحلقات التي تم عرضها حتى الآن، وإعجابهم الشديد بها، وبالطريقة الكوميدية المسيطرة على المسلسل وأبطاله، ما جعله "خفيف على قلب المشاهد".

بعد عرض حلقتين منه.. تعرف على شخصيات مسلسل "على باب العمارة"

على باب العمارة.. غادة طلعت تكشف كواليس شخصية "عنايات الفتاية"

قصة على باب العمارة

تدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" في إطار كوميدي حوّل شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف الذي يجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح، وبسبب ما يفعله يعاني والده –محمد رضوان- من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل كحارس للعقار مثل عمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية.

 

أبطال المسلسل 

“على باب العمارة” بطولة الفنان حاتم صلاح، الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" الفنان محمد رضوان بشخصية حامد، وآية سماحة في دور نوسة، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: "أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب، وياسر الطوبجي، ومن إخراج خيري سالم الذي يخرج أول عمل درامي له.

الفنان حاتم صلاح حاتم صلاح مسلسل على باب العمارة على باب العمارة watch it” المنصة الرقمية “watch it”

الأكثر قراءة

الحركة المدنية الديمقراطية تشيد بقرارات الدولة فى تقديم الدعم للشعب الفلسطينى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسى يتصدر الترند.. ومطار العريش "ممر إنقاذ" أشقائنا فى غزة

الحكم على اليوتيوبر المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكى 25 أكتوبر

عصر الاحتراف.. مرشحة سابقة بانتخابات الزمالك تعلن انتمائها للغريم التقليدي

مقتل عمدة قرية فى الدقهلية متأثرًا بإصابته بطلقات نارية على يد مجهولين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل

تنسيق الجهود حول غزة.. وزير الخارجية يتلقى اتصالين من مسئول أوروبى ونظيره البرازيلى