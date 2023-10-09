الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روّاد السوشيال عن مسلسل "علي باب العمارة": حلو وأحسن من التوقعات

بوستر مسلسل علي باب
بوستر مسلسل علي باب العمارة

أشاد الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بمسلسل "علي باب العمارة"، بطولة الفنان حاتم صلاح، والفنانة آية سماحة، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف مصطفي حمدي، وإخراج خيري سالم.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الشخصيات والأحداث في مسلسل "علي باب العمارة"، ويرصد “الدستور” أبرز ردود الأفعال حوّل مسلسل “علي باب العمارة” الذي يعرض حصريًا عبر منصة “watch it ” الرقمية.

وكتب محمد العبودي، من مستخدمي موقع “فيسبوك”، موجهًا رسالته للفنان حاتم صلاح قائلًا: " المسلسل حلو.. أحسن من التوقعات.. وانت زي العسل"، وعلّق حساب حمل اسم إسلام عماد، عبر السوشيال ميديا قائلًا: "مسلسل حلو فعلا، ربنا يوفقك"، وبعث تامر رياض، من جمهور الفنان حاتم صلاح، برسالة له: " يانجم خليك فاكر كلامي دة.. انت مدرسة كوميديا جديدة محترمة".

وكتب علاء محمد، من روّاد موقع "فيسبوك" قائلًا: "بصراحة الي الان المسلسل جميل جدا والافيهات قاتله 😂😂 يارب يكمل علي نفس المستوي حقيقي محستش بالحلقتين ورا بعض"، وعلّق أحمد دياب، من الجمهور قائلًا: " قاعد بتفرج ع الحلقة الاولي حاجه رهيبة وضحك سهل وجميل..انت فنان ياحاتم".

بعد تصدره الترند.. من هم أبطال مسلسل "على باب العمارة"؟

أحداث مسلسعلىلي باب العمارة

مسلسل "علي باب العمارة" تدور أحداثه في إطار كوميدي شيق، ويقدم وجبة درامية اجتماعية بطريقة مختلفة للجمهور العربي، حيث يجسد الفنان حاتم صلاح دور عوض وهو الشخصية الرئيسية التي تدور حولها الأحداث ويشاركه في البطولة الفنان محمد رضوان والذي يجسد دور حامد والفنانة آيه سماحة تجسد دور نوسة.

الأعمال الدرامية عبر منصة Watch it الرقمية 

عدد حلقات مسلسل على باب العمارة ومواعيد عرضه أبرز تساؤلات المواطنين، وذلك في إطار نجاح الأعمال الدرامية التي  تعرض عبر شاشة منصة  Watch it  بشكل حصري وتلقى رواجا كبير بين الملايين من المشاهدين ولعل أبرزها مسلسل بالطو الذي حقق نجاحا ساحقا.

على باب العمارة مسلسل على باب العمارة الفنان حاتم صلاح منصة “watch it ” “watch it ” الرقمية ردود الافعال حو ل مسلسل “علي باب العمارة”

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