الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"WATCH IT" تعرض أحدث أعمالها الأصلية الكوميدية "على باب العمارة".. غدًا

بوستر مسلسل علي باب
بوستر مسلسل علي باب العمارة

تبدأ منصة WATCH IT الرقمية، غدًا الأربعاء إذاعة حلقات مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمالها الأصلية وهو مسلسل كوميدي درامي يناسب كل أفراد الأسرة، وينضم للمسلسل نخبة من النجوم كضيوف شرف في حلقات متفرقة من ضمنهم أحمد أمين، رحمة أحمد، عبدالرحمن حسن، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.
وتدور أحداث مسلسل "على باب العمارة" حول شاب ثري صعيدي نرجسي ومتعجرف، تضطره الظروف للعمل كبواب عمارة بالقاهرة، وترك الحياة في الصعيد لتحقيق مهمة ما، ليبدأ رحلته الجديدة التي تحوله من بواب، إلى بطل يحبه ويلجأ إليه الجميع، ويكون البطل حاتم صلاح.
المسلسل المكون من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، من بطولة الفنان حاتم صلاح وهو الذي يجسد الشخصية الرئيسية "عوض،" والفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي.

عزة لبيب لـ"الدستور": "على باب العمارة" 10 حلقات كوميدية بدون تطويل


يأتي على باب العمارة بعد سلسلة نجاحات حققتها مؤخرًا أعمال WATCH IT الأصلية من ضمنها الجزء الثاني من مسلسل ريفو، والمسلسل الكارتوني "ديسكفري،" والمسلسل الكوميدي بالطو. وذلك في إطار خطة المنصة الاستراتيجية لإنتاج أعمال تناسب كل أفراد الأسرة.


عن منصة WATCH IT


تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورًا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى متنوع من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

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