الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى حمدي: WATCH IT تساعد الشباب الموهوب على الظهور

بوستر على باب العمارة
بوستر "على باب العمارة"

أكد المؤلف مصطفي حمدي، مؤلف مسلسل “على باب العمارة” على سعادته الكبيرة بقرب عرض مسلسله الجديد "على باب العمارة"، عبر منصة watch it الرقمية، متابعًا: " منصة watch it الرقمية لديهم استراتيجية بتصعيد خروج الفنانين الشباب، كما حدث في مسلسل بالطو الذي حقق نجاح كبير، لذا تكررت التجربة، ومن المقرر أن تتكرر التجربة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بإعطاء، الشباب الموهوب فرصة في الظهور، وهي فكرة عظيمة".

تابع مؤلف “على باب العمارة”  لـ"الدستور":"اسم المسلسل يرجع إلى العمارة التي سيكون بوابها "عوض"، ويجسد شخصيته الفنان حاتم صلاح، وكل شقة في العمارة لديها حكاية مختلفة وتشير إلى فكرة معينة"، مؤكدًا أنه لم يختار أي فنان لتجسيد الشخصية واختيار الأدوار كان للمخرج خيري سالم.

واصل حمدي:"أنا لما بكتب لا أتخيل شخصية معينة، كل الشخصيات بتكون موجودة في دماغي حتي لا أتأثر بشخصية فنان بعينه، ولكن كنت سعيد جدًا بإختيارهم، وكنت مبسوط بتشجيع الشباب الموهوب ويكون هناك مسلسل بطولته شباب أصحاب وجوه جديدة بعيدًا عن الميجا ستار والنجومية المطلقة".

واختتم مؤلف “على باب العمارة” حديثه:"أنا بكتب المسلسل كنت مؤمن بفكرته جدًا، والواحد لما بيكتب عمل بيكون متوقع أنها تنجح، والتوفيق بتاع ربنا في الأول والآخر".

أبطال مسلسل على باب العمارة

وأبطال "على باب العمارة" هم: حاتم صلاح، وآية سماحة، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، وعزة لبيب، وريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم الذي يخرج أول عمل درامي".

مسلسل على باب العمارة على باب العمارة المؤلف مصطفي حمدي مؤلف مسلسل “على باب العمارة” منصة WATCH IT الرقمية watch it

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